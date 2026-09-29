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Martes, 29 de septiembre de 2026
Martes, 29 de septiembre de 2026
Tecnología

Trump junto a GIGANTES de la IA: el presidente de EE. UU. se reúne con empresarios tecnológicos en la Casa Blanca

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes 29 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con empresarios tecnológicos y líderes de la Inteligencia Artificial (IA). El mandatario republicano abordará junto a los gigantes de la IA el futuro de dicha tecnología, los mecanismos para supervisar su desarrollo, entre otros. Entre los líderes tecnológicos se encuentran Dario Amodei, CEO de Anthropic; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Jen Huang, CEO de Nvidia; y Alex karp, CEO de Palantir.

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