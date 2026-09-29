Trump junto a GIGANTES de la IA: el presidente de EE. UU. se reúne con empresarios tecnológicos en la Casa Blanca

Este martes 29 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con empresarios tecnológicos y líderes de la Inteligencia Artificial (IA). El mandatario republicano abordará junto a los gigantes de la IA el futuro de dicha tecnología, los mecanismos para supervisar su desarrollo, entre otros. Entre los líderes tecnológicos se encuentran Dario Amodei, CEO de Anthropic; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Jen Huang, CEO de Nvidia; y Alex karp, CEO de Palantir.