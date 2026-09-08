NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
LVBP

El presidente de la LVBP confirma que cuatro peloteros dieron positivo en controles antidopaje

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Pelotas de béisbol - Foto de referencia: Pexels
Pelotas de béisbol - Foto de referencia: Pexels
El dirigente señaló que la junta directiva de la LVBP se encarga de garantizar que se cumpla el protocolo correspondiente.

Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), confirmó que cuatro jugadores dieron positivo en controles antidopaje durante la temporada 2025/26.

o

La información fue revelada por Palmisano durante una entrevista concedida al podcast 'El Infield'. En dicho espacio digital explicó que los nombres de los peloteros involucrados serán divulgados a lo largo de esta semana.

"Hay cuatro peloteros involucrados. Me gustaría que el propio programa lo anunciara", manifestó Palmisano.

El dirigente señaló que la junta directiva de la LVBP se encarga de garantizar que se cumpla el protocolo correspondiente.

"La junta directiva vigilará que se cumpla el protocolo, pero se apartará de lo que tiene que ver con la sanción", añadió.

o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

Esta competición tiene un formato que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la ronda del comodín, a un máximo de dos juegos.

Las novenas clasificadas a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Temas relacionados:

LVBP

Béisbol venezolano

Béisbol

Dopaje

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz en el Bayern de Múnich - EFE
Luis Díaz

Luis Díaz fue nominado junto a otro colombiano al Balón de Oro 2026: vuelve a estar entre los mejores del mundo

Aplazan partidos del fútbol profesional por terremoto en Colombia - Canva y EFE
Terremoto en Colombia

Aplazan partidos del fútbol profesional de este lunes por el terremoto que sacudió a Colombia: "Reiteramos la solidaridad con todos los afectados"

Trofeo Champions League - Foto EFE
Champions League

Así se disputará la primera jornada de la Champions League entre martes y miércoles: ¿cuándo juega Real Madrid ante Inter de Milán?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ashley Moody - Foto AFP
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Senadora Ashley Moody responde a aspirante demócrata que defiende a Fidel Castro: "es una traidora de Estados Unidos"

Luis Díaz en el Bayern de Múnich - EFE
Luis Díaz

Luis Díaz fue nominado junto a otro colombiano al Balón de Oro 2026: vuelve a estar entre los mejores del mundo

Sequía, fenómeno de El Niño - Foto de referencia: EFE
Fenómeno de El Niño

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Terremoto en Colombia - Foto AFP/ Abelardo de la Espriella - Foto EFE/ Mapa terremoto - Foto X: @SGCOL
Terremoto en Colombia

Últimas noticias sobre terremoto en Colombia 10 de agosto: muertos, heridos, atrapados y rescates

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Nepal y China continúan la búsqueda de casi 3.000 desaparecidos tras avalancha que deja hasta el momento 630 muertos

Aplazan partidos del fútbol profesional por terremoto en Colombia - Canva y EFE
Terremoto en Colombia

Aplazan partidos del fútbol profesional de este lunes por el terremoto que sacudió a Colombia: "Reiteramos la solidaridad con todos los afectados"

Cantantes venezolanos Chyno, Nacho y Elena Rose - Fotos: EFE
Chyno y Nacho

Chyno y Nacho presentan el videoclip del tema musical "D’Lejitos" junto a Elena Rose

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023