El presidente de la LVBP confirma que cuatro peloteros dieron positivo en controles antidopaje

Giuseppe Palmisano, presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), confirmó que cuatro jugadores dieron positivo en controles antidopaje durante la temporada 2025/26.

VEA TAMBIÉN Así fue recibida en su país la selección sub-12 de béisbol de Venezuela tras ser excluida de la Serie del Caribe Kids 2026 o

La información fue revelada por Palmisano durante una entrevista concedida al podcast 'El Infield'. En dicho espacio digital explicó que los nombres de los peloteros involucrados serán divulgados a lo largo de esta semana.

"Hay cuatro peloteros involucrados. Me gustaría que el propio programa lo anunciara", manifestó Palmisano.

El dirigente señaló que la junta directiva de la LVBP se encarga de garantizar que se cumpla el protocolo correspondiente.

"La junta directiva vigilará que se cumpla el protocolo, pero se apartará de lo que tiene que ver con la sanción", añadió.

VEA TAMBIÉN El Estadio Monumental Simón Bolívar supera la inspección y queda habilitado para la temporada de la LVBP 2026/2027 o

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

Esta competición tiene un formato que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la ronda del comodín, a un máximo de dos juegos.

Las novenas clasificadas a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

VEA TAMBIÉN La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anuncia los horarios de los juegos para la temporada 2026-2027 o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.