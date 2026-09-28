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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Gustavo Petro
Programa: La Tarde

“Gustavo Petro lo protegió”: analistas sobre la falta de acción contra criminales como alias “Araña”

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, extraditado desde Colombia a Estados Unidos hace menos de una semana, ya se encuentra a disposición de la justicia norteamericana, que este lunes adelanta la primera audiencia en su contra por los delitos relacionados con narcotráfico, armas y violencia para controlar territorio. Para tratar este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Iván Andrés Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, quien también habló sobre el balance de las extradiciones que ha adelantado la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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