La DEA junto a Colombia da importante golpe a red del Clan del Golfo que enviaba droga a Estados Unidos

Dos helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron Tumaco en las últimas horas, según información difundida por el Comando Sur y el Pentágono. Estos poderosos helicópteros son unas potentes armas de guerra capaces de lanzar cohetes guiados por láser, así como también cuentan con ametralladoras rotativas de alto calibre. Entretanto se conoció que la DEA junto con Colombia dio un importante golpe a una red del temido Clan del Golfo que enviaba drogas a Estados Unidos.