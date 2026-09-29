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Falleció Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal y conocido como ‘Jhon Calzones’, tras un atentado: esto se sabe

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Asesinato del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres - Canva y redes sociales
Asesinato del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres - Canva y redes sociales
El exmandatario recibió cuatro impactos de bala en medio de un ataque ocurrido en la finca La Selvita.

Jhon Jairo Torres Torres, conocido en Casanare como ‘Jhon Calzones’, murió este martes 29 de septiembre luego de resultar gravemente herido en un atentado ocurrido en la finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal. El exalcalde recibió cuatro impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), donde los médicos intentaron estabilizarlo.

El fallecimiento fue confirmado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien informó que Torres murió después de ser sometido a una intervención quirúrgica. De acuerdo con lo señalado por el mandatario departamental, la hora del fallecimiento fue las 12:33 p. m.

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Torres había llegado al centro asistencial en estado crítico y, según la información entregada sobre su atención médica, sufrió varios paros cardiorrespiratorios y requirió maniobras de reanimación. Las heridas que recibió en el abdomen y el tórax comprometieron órganos internos y, pese a los esfuerzos del personal médico, no fue posible estabilizarlo.

Cabe resaltar que el ataque ocurrió durante la mañana en la finca La Selvita. Según explicó Ortiz Zorro, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al predio y, posteriormente, uno de ellos habría disparado contra Torres. La motocicleta utilizada en el hecho presentó una falla mecánica, situación que permitió que trabajadores de la finca interceptaran a uno de los presuntos responsables.

Las autoridades confirmaron la captura de un menor de edad por su presunta participación en el crimen. Entretanto, continúan las investigaciones para establecer quién sería el otro involucrado y, principalmente, quiénes estarían detrás de la planeación del homicidio.

La Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita individualizar, capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales.

Del mismo modo, uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación es la motocicleta utilizada durante el ataque. De acuerdo con lo informado por el gobernador, el vehículo habría sido hurtado a Bernabé Jiménez, un ganadero de la región que fue asesinado recientemente en jurisdicción de Paz de Ariporo.

¿Quién era Jhon ‘Calzones’?

Jhon Jairo Torres fue elegido alcalde de Yopal en 2015, mientras permanecía privado de la libertad por un proceso relacionado con urbanización ilegal. En esas elecciones obtuvo 24.515 votos, equivalentes al 34,33 % de la votación.

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El político y comerciante había ganado reconocimiento en Casanare por el proyecto de vivienda Ciudadela La Bendición. La Fiscalía lo acusó de adelantar una urbanización sin los requisitos legales correspondientes y Torres aceptó cargos por urbanización ilegal.

En marzo de 2017, un juzgado de Yopal lo condenó a 45 meses de prisión por ese delito y le impuso una millonaria multa. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 24 meses que había sido objeto de discusión judicial en otro momento del proceso.

Ahora, casi una década después de aquella particular llegada a la política de Yopal, Torres murió víctima de un ataque armado del cual todavía no se sabe el porqué.

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