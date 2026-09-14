Hombre fue atacado por un tiburón mientras practicaba surf en Australia: las playas fueron cerradas

Un hombre fue trasladado de urgencia al hospital el lunes tras ser atacado por un tiburón en Australia Occidental, informaron el gobierno del estado y el servicio local de ambulancias.

Las autoridades indicaron que recibieron un informe de "incidente con tiburón" a las 09:45 locales en la playa de Glenfield, unos 400 kilómetros al norte de Perth.

Según se ha podido conocer, la víctima es un hombre de unos 50 años. La víctima fue identificada como Mel Ismail, de 56 años, quien sufrió una mordedura en la pierna.

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Las autoridades recomendaron a los pobladores "tomar precauciones adicionales" en la playa debido al último ataque registrado.

Científicos australianos creen que la creciente afluencia de personas en las aguas y el calentamiento de los océanos alteran los patrones migratorios de los tiburones, lo que podría contribuir a un aumento de los ataques.

Según se ha reportado, hay cerca de 1.300 ataques de tiburones alrededor de Australia desde 1791, de los cuales 260 resultaron en muertes, según una base de datos de encuentros de tiburones con humanos.

Dada la situación, fueron cerradas todas las playas en Greater Geraldton, al tiempo que una patrulla vigila las aguas cercanas.