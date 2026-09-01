NTN24
Martes, 01 de septiembre de 2026
Martes, 01 de septiembre de 2026
Régimen cubano

Alto funcionario de EE. UU. recuerda cómo Maduro regalaba petróleo venezolano a Cuba: “El régimen cubano se lo robaba”.

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Acuerdo entre el régimen de Cuba y de Venezuela por petróleo - EFE y Canva
Acuerdo entre el régimen de Cuba y de Venezuela por petróleo - EFE y Canva
El alto funcionario de Estados Unidos cuestionó el esquema petrolero que durante años mantuvo Venezuela con Cuba y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro entregó miles de millones de dólares en crudo subsidiado a la isla.

La relación petrolera entre Venezuela y Cuba volvió al centro del debate en Estados Unidos, luego de que un alto funcionario de la administración estadounidense recordara cómo, durante el régimen de Nicolás Maduro, una parte importante de la riqueza petrolera venezolana terminó destinada a sostener al régimen cubano.

Durante sus declaraciones, el funcionario cuestionó el modelo de cooperación que durante años mantuvieron Caracas y La Habana y sostuvo que Venezuela entregaba grandes cantidades de petróleo bajo condiciones altamente favorables, mientras que el régimen cubano habría obtenido recursos y beneficios económicos a partir de esos envíos.

Maduro estaba regalando cientos de miles de barriles de petróleo gratis a los cubanos, simplemente regalando el petróleo de Venezuela a Cuba”, dijo.

El funcionario fue más allá y aseguró que una parte significativa del crudo recibido por Cuba no terminaba destinada al consumo energético de la población. Según su versión, el petróleo era posteriormente comercializado para obtener dinero en efectivo.

Cuba no solo estaba tomando eso, sino que una parte significativa —probablemente la mayoría— no se estaba usando para alimentar la energía cubana. La mayoría del petróleo que se les regalaba se vendía en el mercado por dinero en efectivo, por dinero en efectivo para los líderes corruptos e ineptos de Cuba”, señaló.

Asimismo, la cooperación energética entre ambos países se remonta al acuerdo firmado en octubre de 2000 entre los dictadores Hugo Chávez y Fidel Castro. El convenio estableció un esquema mediante el cual Venezuela suministraba petróleo a Cuba bajo condiciones preferenciales, mientras la isla aportaba bienes y servicios.

Documentos del propio Departamento de Estado de Estados Unidos registraron que el acuerdo llegó a contemplar el suministro de hasta 53.000 barriles diarios de crudo y derivados y que, posteriormente, los envíos llegaron a superar los 90.000 barriles diarios. Además, PDVSA otorgaba condiciones de pago favorables a su contraparte cubana.

Un informe del Congressional Research Service también documentó que el acuerdo establecía un suministro de al menos 90.000 barriles diarios y que Cuba proporcionaba diferentes servicios a Venezuela. El mismo reporte señaló que existían estimaciones de cientos o incluso miles de asesores militares y de inteligencia cubanos en territorio venezolano.

Precisamente, ese componente de seguridad fue destacado por el alto funcionario estadounidense, quien sostuvo que el régimen venezolano recibía de Cuba personal destinado a mantenerlo en el poder.

o

Lo único que el pueblo venezolano recibía de Cuba a cambio de esos cientos de miles de barriles de petróleo gratis era que los cubanos enviaban oficiales de seguridad y personal de represión interna a Venezuela. Eso es lo que obtenían a cambio”, mencionó.

Y acotó: “Maduro se mantenía en el poder rodeado de agentes cubanos; eso es lo que obtenían a cambio de regalar su petróleo”.

El valor de los envíos de petróleo a Cuba

El funcionario también hizo referencia al valor acumulado de esta relación y aseguró que, durante el periodo de Maduro, Venezuela habría entregado entre 40.000 y 64.000 millones de dólares en petróleo subsidiado a Cuba.

“Bajo Maduro, se regalaron entre 40 y 64 mil millones de dólares en petróleo a Cuba gratis, gratis”, consideró.

Una estimación independiente citada recientemente por el Miami Herald calculó que las transferencias venezolanas hacia Cuba durante más de dos décadas pudieron alcanzar cerca de 64.000 millones de dólares al sumar los envíos de petróleo subsidiado, alivios de deuda e inversiones conjuntas. El mismo análisis estimó que alrededor de 40.000 millones corresponderían específicamente al valor del petróleo entregado.

La cifra, por tanto, debe entenderse como una estimación del valor económico acumulado de la relación y no como una transferencia de dinero en efectivo realizada directamente entre ambos gobiernos.

China y Rusia también aparecen en el señalamiento

En el mismo sentido, el funcionario estadounidense comparó el caso cubano con las relaciones petroleras que Venezuela mantuvo con China y Rusia.

Según precisó, China llegó a recibir crudo venezolano con descuentos de hasta 21 dólares por debajo del precio del Brent, mientras que Rusia habría recibido petróleo como mecanismo para compensar deudas contraídas por Venezuela.

La existencia de descuentos importantes para compradores de crudo venezolano también ha sido documentada recientemente. Un análisis publicado por The Diplomat señaló que el crudo venezolano Merey llegó a comercializarse con descuentos de aproximadamente 14 a 15 dólares por barril frente al Brent y que, en determinados momentos, el descuento alcanzó los 21 dólares.

El funcionario sostuvo, además, que PDVSA acumuló más de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar que no fueron efectivamente recuperadas.

Cabe resaltar que las declaraciones se producen en medio del nuevo escenario que enfrenta la industria petrolera venezolana y de la apuesta de Estados Unidos por atraer inversión privada para recuperar la producción del país.

El funcionario defendió un modelo en el que los ingresos provenientes del petróleo venezolano permanezcan en Venezuela y sean destinados a las necesidades de su población, al tiempo que destacó la posibilidad de una fuerte llegada de capital extranjero.

Bajo este acuerdo, no estamos regalando la inversión privada. Esto va a conducir a al menos 100 mil millones de dólares o más de inversión privada en el país”, indicó.

o

También apuntó que el nuevo esquema contempla regalías para Venezuela de hasta 30 % y un impuesto sobre hidrocarburos de hasta 15 %.

La discusión sobre estas condiciones ocurre mientras expertos del sector han señalado que la recuperación de la industria petrolera venezolana requerirá importantes inversiones y cambios regulatorios. El Center on Global Energy Policy de Columbia University también ha registrado que los cambios recientes en la legislación venezolana contemplan una regalía máxima de 30 % y un impuesto sobre hidrocarburos de hasta 15 % sobre los ingresos brutos.

El funcionario estadounidense resumió su posición asegurando que el objetivo es que la riqueza petrolera deje de utilizarse para sostener alianzas políticas y pase a generar ingresos para Venezuela.

“A lo que queríamos transicionar es a una situación en la que la riqueza de Venezuela vuelva a Venezuela, vuelva al pueblo de Venezuela”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que la intención es que una futura administración democráticamente elegida reciba una industria petrolera capaz de producir ingresos para el país.

Los líderes electos democráticamente de Venezuela asumirán el poder, heredarán un país que tiene una industria petrolera legítima, generando ingresos legítimos que beneficien al pueblo en el país de Venezuela”, concluyó.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Régimen de Venezuela

Barriles de petróleo

Petróleo en Venezuela

Petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy es una muñequita que repite lo que dice el departamento de Estado”; analista sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Imágenes capturadas por dron exponen la magnitud de la tragedia en Nepal que deja más de 1000 muertos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Qué dice EEUU habla sobre Alejandro Betancourt, empresario cercano al régimen que hace parte del acuerdo petrolero?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Vladímir Putin y Masud Pezeshkian - Foto AFP
Irán - EEUU

¿Cumbre del mal? Encuentro entre Putin y Pezeshkian en medio de los ataques de EEUU contra Irán

Mapa del estrecho de Ormuz-Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE de referencia
Familiares de presos políticos

"Los venezolanos somos más que petróleo": contundente manifestación contra prioridad de Delcy Rodríguez y EE. UU.

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Más de Actualidad

Ver más
La implosión de torre de la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi, afectó otro edificio - Foto captura video
Terremoto en Marruecos

Implosión de torre de la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi afectó gravemente otro edificio

JD Vance | Foto: EFE
Estados Unidos

JD Vance aseguró que las negociaciones con el régimen de Irán son “desordenadas”, pero “terminarán con un resultado favorable” para EE. UU.

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando su exilio a Catar, dice David Placer: "es uno de los destinos más probables"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La implosión de torre de la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi, afectó otro edificio - Foto captura video
Terremoto en Marruecos

Implosión de torre de la urbanización Luisa Cáceres de Arizmendi afectó gravemente otro edificio

JD Vance | Foto: EFE
Estados Unidos

JD Vance aseguró que las negociaciones con el régimen de Irán son “desordenadas”, pero “terminarán con un resultado favorable” para EE. UU.

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando su exilio a Catar, dice David Placer: "es uno de los destinos más probables"

Terremoto en Indonesia - Foto: AFP
Tsunami

Indonesia declara terminada la alerta de tsunami tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

En medio de ola de protestas por apagones en Venezuela, Delcy Rodríguez le pide al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'

Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia frente a El Rodeo I - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen vigilia permanente en El Rodeo I: llevan 208 días frente al centro penitenciario

Ejército de Estados Unidos y juego GTA - Fotos: EFE
Ejército

El Ejército de Estados Unidos ofrece a sus soldados días libres para jugar el nuevo videojuego GTA VI a cambio de alistarse

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023