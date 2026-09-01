Alto funcionario de EE. UU. recuerda cómo Maduro regalaba petróleo venezolano a Cuba: “El régimen cubano se lo robaba”.

La relación petrolera entre Venezuela y Cuba volvió al centro del debate en Estados Unidos, luego de que un alto funcionario de la administración estadounidense recordara cómo, durante el régimen de Nicolás Maduro, una parte importante de la riqueza petrolera venezolana terminó destinada a sostener al régimen cubano.

Durante sus declaraciones, el funcionario cuestionó el modelo de cooperación que durante años mantuvieron Caracas y La Habana y sostuvo que Venezuela entregaba grandes cantidades de petróleo bajo condiciones altamente favorables, mientras que el régimen cubano habría obtenido recursos y beneficios económicos a partir de esos envíos.

“Maduro estaba regalando cientos de miles de barriles de petróleo gratis a los cubanos, simplemente regalando el petróleo de Venezuela a Cuba”, dijo.

El funcionario fue más allá y aseguró que una parte significativa del crudo recibido por Cuba no terminaba destinada al consumo energético de la población. Según su versión, el petróleo era posteriormente comercializado para obtener dinero en efectivo.

Cuba no solo estaba tomando eso, sino que una parte significativa —probablemente la mayoría— no se estaba usando para alimentar la energía cubana. La mayoría del petróleo que se les regalaba se vendía en el mercado por dinero en efectivo, por dinero en efectivo para los líderes corruptos e ineptos de Cuba”, señaló.

Asimismo, la cooperación energética entre ambos países se remonta al acuerdo firmado en octubre de 2000 entre los dictadores Hugo Chávez y Fidel Castro. El convenio estableció un esquema mediante el cual Venezuela suministraba petróleo a Cuba bajo condiciones preferenciales, mientras la isla aportaba bienes y servicios.

Documentos del propio Departamento de Estado de Estados Unidos registraron que el acuerdo llegó a contemplar el suministro de hasta 53.000 barriles diarios de crudo y derivados y que, posteriormente, los envíos llegaron a superar los 90.000 barriles diarios. Además, PDVSA otorgaba condiciones de pago favorables a su contraparte cubana.

Un informe del Congressional Research Service también documentó que el acuerdo establecía un suministro de al menos 90.000 barriles diarios y que Cuba proporcionaba diferentes servicios a Venezuela. El mismo reporte señaló que existían estimaciones de cientos o incluso miles de asesores militares y de inteligencia cubanos en territorio venezolano.

Precisamente, ese componente de seguridad fue destacado por el alto funcionario estadounidense, quien sostuvo que el régimen venezolano recibía de Cuba personal destinado a mantenerlo en el poder.

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Lo único que el pueblo venezolano recibía de Cuba a cambio de esos cientos de miles de barriles de petróleo gratis era que los cubanos enviaban oficiales de seguridad y personal de represión interna a Venezuela. Eso es lo que obtenían a cambio”, mencionó.

Y acotó: “Maduro se mantenía en el poder rodeado de agentes cubanos; eso es lo que obtenían a cambio de regalar su petróleo”.

El valor de los envíos de petróleo a Cuba

El funcionario también hizo referencia al valor acumulado de esta relación y aseguró que, durante el periodo de Maduro, Venezuela habría entregado entre 40.000 y 64.000 millones de dólares en petróleo subsidiado a Cuba.

“Bajo Maduro, se regalaron entre 40 y 64 mil millones de dólares en petróleo a Cuba gratis, gratis”, consideró.

Una estimación independiente citada recientemente por el Miami Herald calculó que las transferencias venezolanas hacia Cuba durante más de dos décadas pudieron alcanzar cerca de 64.000 millones de dólares al sumar los envíos de petróleo subsidiado, alivios de deuda e inversiones conjuntas. El mismo análisis estimó que alrededor de 40.000 millones corresponderían específicamente al valor del petróleo entregado.

La cifra, por tanto, debe entenderse como una estimación del valor económico acumulado de la relación y no como una transferencia de dinero en efectivo realizada directamente entre ambos gobiernos.

China y Rusia también aparecen en el señalamiento

En el mismo sentido, el funcionario estadounidense comparó el caso cubano con las relaciones petroleras que Venezuela mantuvo con China y Rusia.

Según precisó, China llegó a recibir crudo venezolano con descuentos de hasta 21 dólares por debajo del precio del Brent, mientras que Rusia habría recibido petróleo como mecanismo para compensar deudas contraídas por Venezuela.

La existencia de descuentos importantes para compradores de crudo venezolano también ha sido documentada recientemente. Un análisis publicado por The Diplomat señaló que el crudo venezolano Merey llegó a comercializarse con descuentos de aproximadamente 14 a 15 dólares por barril frente al Brent y que, en determinados momentos, el descuento alcanzó los 21 dólares.

El funcionario sostuvo, además, que PDVSA acumuló más de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar que no fueron efectivamente recuperadas.

Cabe resaltar que las declaraciones se producen en medio del nuevo escenario que enfrenta la industria petrolera venezolana y de la apuesta de Estados Unidos por atraer inversión privada para recuperar la producción del país.

El funcionario defendió un modelo en el que los ingresos provenientes del petróleo venezolano permanezcan en Venezuela y sean destinados a las necesidades de su población, al tiempo que destacó la posibilidad de una fuerte llegada de capital extranjero.

Bajo este acuerdo, no estamos regalando la inversión privada. Esto va a conducir a al menos 100 mil millones de dólares o más de inversión privada en el país”, indicó.

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También apuntó que el nuevo esquema contempla regalías para Venezuela de hasta 30 % y un impuesto sobre hidrocarburos de hasta 15 %.

La discusión sobre estas condiciones ocurre mientras expertos del sector han señalado que la recuperación de la industria petrolera venezolana requerirá importantes inversiones y cambios regulatorios. El Center on Global Energy Policy de Columbia University también ha registrado que los cambios recientes en la legislación venezolana contemplan una regalía máxima de 30 % y un impuesto sobre hidrocarburos de hasta 15 % sobre los ingresos brutos.

El funcionario estadounidense resumió su posición asegurando que el objetivo es que la riqueza petrolera deje de utilizarse para sostener alianzas políticas y pase a generar ingresos para Venezuela.

“A lo que queríamos transicionar es a una situación en la que la riqueza de Venezuela vuelva a Venezuela, vuelva al pueblo de Venezuela”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que la intención es que una futura administración democráticamente elegida reciba una industria petrolera capaz de producir ingresos para el país.

“Los líderes electos democráticamente de Venezuela asumirán el poder, heredarán un país que tiene una industria petrolera legítima, generando ingresos legítimos que beneficien al pueblo en el país de Venezuela”, concluyó.