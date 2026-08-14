Indonesia declara terminada la alerta de tsunami tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Indonesia puso fin a la alerta de tsunami este sábado, según informó un funcionario de gestión de desastres, después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la costa de la isla de Flores, lo que provocó que multitudes de personas huyeran a zonas más elevadas.

"Hemos dado por finalizada la alerta de tsunami, pero seguiremos vigilando el nivel del mar", declaró Wijayanto, director de terremotos y tsunamis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, a los periodistas en Yakarta.

VEA TAMBIÉN Terremoto de magnitud 5,2 se registró en el sur de España: se conocen primeras imágenes o

Tras el terremoto de 7,7 de magnitud, se registraron decenas de réplicas en la misma zona, incluso por encima de seis grados, según indicaron las autoridades.

Imágenes difundidas en redes sociales dan cuenta de daños graves, principalmente en la isla de Flores, donde edificaciones colapsaron ante la fuerza del movimiento telúrico.

La alerta de tsunami fue emitida minutos después del evento sísmico por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Si bien se registraron olas de gran tamaño en algunas zonas costeras, las autoridades dieron por finalizada la alerta.

Las olas registradas por las autoridades ambientales de Indonesia dieron cuenta de casi un metro de altitud en algunas zonas.

VEA TAMBIÉN Difunden primeras imágenes de la situación en Indonesia tras potente sismo de magnitud 7,7 que generó alerta de tsunami o

El movimiento telúrico se registró a 15 kilómetros de profundidad del epicentro, por lo que se estiman daños considerables en esa zona del sur de Indonesia.