Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen vigilia permanente en El Rodeo I: llevan 208 días frente al centro penitenciario

Familiares de presos políticos en Venezuela completaron este martes 208 días de vigilia ininterrumpida frente al Internado Judicial El Rodeo I.

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Desde ese lugar continúan reclamando la liberación de sus allegados y denunciando presuntas vulneraciones de derechos humanos.

Con velas, pancartas y jornadas de oración, los manifestantes mantienen su presencia a las afueras del centro penitenciario.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó, mediante la red social X, que El Rodeo I se ha convertido en un símbolo de resistencia para las familias, que aseguran no abandonar su lucha pese al paso del tiempo.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 382 presos políticos. Cuatro nuevos casos elevaron la cifra.

Del total de personas detenidas, 356 son hombres y 26 mujeres. Asimismo, la instancia indicó que 222 son civiles y 160 militares, mientras que todos corresponden a adultos.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.