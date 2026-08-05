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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Presos políticos

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen vigilia permanente en El Rodeo I: llevan 208 días frente al centro penitenciario

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia frente a El Rodeo I - EFE
Familiares de presos políticos en Venezuela realizan vigilia frente a El Rodeo I - EFE
Desde ese lugar continúan reclamando la liberación de sus allegados y denunciando presuntas vulneraciones de derechos humanos.

Familiares de presos políticos en Venezuela completaron este martes 208 días de vigilia ininterrumpida frente al Internado Judicial El Rodeo I.

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Desde ese lugar continúan reclamando la liberación de sus allegados y denunciando presuntas vulneraciones de derechos humanos.

Con velas, pancartas y jornadas de oración, los manifestantes mantienen su presencia a las afueras del centro penitenciario.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó, mediante la red social X, que El Rodeo I se ha convertido en un símbolo de resistencia para las familias, que aseguran no abandonar su lucha pese al paso del tiempo.

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Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 382 presos políticos. Cuatro nuevos casos elevaron la cifra.

Del total de personas detenidas, 356 son hombres y 26 mujeres. Asimismo, la instancia indicó que 222 son civiles y 160 militares, mientras que todos corresponden a adultos.

Tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos, la dictadura venezolana ha excarcelado a múltiples presos políticos.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

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