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Amenazan de muerte a protagonista colombiano del documental ‘La Europa': le dieron 73 horas y ya había sufrido un atentado en 2014

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Amenazan de muerte a protagonista colombiano del documental ‘La Europa' Foto referencia Canva
Amenazan de muerte a protagonista colombiano del documental ‘La Europa' Foto referencia Canva
El líder campesino y compositor, cuya historia fue contada en el cortometraje documental La Europa, fue declarado objetivo militar junto con otros seis líderes sociales.

Andrés Narváez, líder campesino, compositor y protagonista del cortometraje documental La Europa, fue amenazado de muerte junto con otros seis líderes sociales y defensores de derechos humanos de los Montes de María, en Sucre.

La denuncia fue difundida el 8 de septiembre por el equipo de producción del documental, dirigido por el cineasta bumangués Jorge Pérez Aldana. De acuerdo con el comunicado, Narváez, Argemiro Lara, Lácides Palme, Leder, Candelaria Barrios, José Marrugo y Osvaldo Contreras recibieron un mensaje de texto en el que fueron declarados objetivo militar y se les dio un plazo de 73 horas para abandonar el territorio.

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Según la denuncia, el mensaje fue enviado por alguien que se identificó como comandante de una estructura armada que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre con el que se identifica el Clan del Golfo. En el texto, además, se cuestiona el trabajo de los líderes y su relación con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

Debido a esto, Jorge Pérez Aldana pidió protección inmediata para los siete líderes por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como una investigación de la Fiscalía General de la Nación para establecer el origen de las amenazas y determinar quiénes estarían detrás de ellas.

Hay una guerra en Colombia que nunca se ha ido del todo. Cambia de nombre, cambia de siglas, cambia de gobierno, pero siempre vuelve a los mismos lugares y a la misma gente”, señaló Pérez Aldana en el comunicado en el que hizo pública la denuncia.

Cabe resaltar que la amenaza adquiere una dimensión especial en el caso de Narváez, debido a los antecedentes que rodean su defensa de la tierra. El líder campesino sufrió un atentado en junio de 2014, cuando recibió cuatro impactos de bala por su labor relacionada con la defensa del territorio. Posteriormente, permaneció exiliado en España.

La historia de Narváez llegó al cine a través de La Europa, un cortometraje documental dirigido por Jorge Pérez Aldana y estrenado en 2025. La producción fue rodada entre 2021 y 2024 en los Montes de María y Asturias, España, y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

La película sigue la vida de Narváez, su relación con la tierra y su experiencia como líder campesino y compositor. La finca La Europa, ubicada en Ovejas, Sucre, se convirtió en el eje de una disputa territorial que durante décadas ha estado marcada por el desplazamiento, la violencia y las reclamaciones de las comunidades campesinas.

Según la Agencia de Desarrollo Rural, La Europa fue entregada en 1969 a familias campesinas en el marco de los procesos de reforma agraria. Posteriormente, la zona sufrió los efectos de la violencia y el desplazamiento forzado, con presencia de diferentes grupos armados ilegales.

Del mismo modo, la historia de Narváez no comenzó con las amenazas conocidas esta semana. En 2021, por ejemplo, ya se habían documentado denuncias sobre la presencia de hombres armados que amenazaban a campesinos reclamantes de la finca y advertían sobre una posible toma del predio.

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Además, Narváez ha convertido la música en una forma de contar lo ocurrido en su territorio. Su trayectoria como compositor y líder campesino está estrechamente ligada a La Europa y a la defensa de las comunidades que permanecieron o regresaron a los Montes de María.

Ahora, seis años después de que distintas investigaciones documentaran las amenazas que rodeaban a los reclamantes de esta finca y más de una década después del atentado contra Narváez, el líder vuelve a estar en el centro de una denuncia por riesgo contra su vida.

Hasta el momento, la denuncia pública conocida corresponde al equipo de La Europa y a organizaciones que han rechazado las amenazas. Movice también confirmó el 8 de septiembre que los siete líderes recibieron el mensaje y exigió garantías para quienes defienden los derechos humanos y el territorio en los Montes de María.

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