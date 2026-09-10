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Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia conmemora el primer mes del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. El sismo, considerado el peor desastre natural del siglo XXI en la nación, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó un trágico balance de 331 personas fallecidas y más de 466.000 damnificados. Ciudades como Cali y Pereira concentraron la mayor cantidad de víctimas y colapsos estructurales y 30 días después de la emergencia, el panorama sigue siendo crítico en los 16 departamentos afectados, donde miles de familias aún viven en albergues temporales o carpas.

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