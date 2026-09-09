"Es un fanático del Tigre": Marco Rubio tras hablar de una posible reunión entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella

La visita de Marco Rubio selló el giro diplomático que se ha dado tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder el pasado 7 de agosto. El secretario de Estado entregó declaraciones llenas de amistad, respeto y optimismo por el futuro del país y exaltó las buenas relaciones que hoy existen entre Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos.

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En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que es posible que se dé una reunión entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella y afirmó que el mandatario de los Estados Unidos es “fan del Tigre”.

“Al presidente le encantaría. El presidente es un fanático del Tigre. Quisiera reunirse con él. Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer el presidente Trump a Colombia. Todo es posible”, dijo el alto funcionario norteamericano.

Rubio aseguró que Trump está muy entusiasmado con su elección y que ha hablado varias veces por teléfono con De la Espriella. Además, aseguró que la visita por ahora no está programada, pero no se descarta.

Asimismo, el presidente le pidió al secretario de Estado considerar la apertura de un consulado en Barranquilla, como hubo en el pasado.

“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario: ‘Usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado’. Y me respondió: ‘No tenía ni idea’. Por eso, le pedí de todo corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia”, contó De la Espriella.

Del mismo modo, el presidente de Colombia afirmó que su Gobierno se compromete a poner la sede y que necesitan con urgencia el consulado.

“El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden. Esperamos pronto tener en Curramba la Bella el consulado americano”, agregó.

El secretario de Estado contestó en la rueda de prensa: “Eso se me presentó hoy por primera vez cuando llegué al aeropuerto. Es una idea que me presentaron hace tres o cuatro horas. Esta ciudad tiene mucha energía, es parecida a Miami, en términos de clima y ambiente... Hay que estudiarlo, yo no estoy en contra, sería buenísimo”.

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En ese mismo sentido, Rubio elogió a Abelardo de la Espriella y, de manera implícita, criticó el legado de la administración de Gustavo Petro. El secretario de Estado estadounidense afirmó que el nuevo Gobierno colombiano está enfrentando “los errores de los últimos cuatro años” y posteriormente habló de un “desastre institucional” que habría afectado la relación entre Colombia y Estados Unidos durante ese periodo.

Finalmente, el secretario endureció su descripción del legado de la administración de Gustavo Petro y habló de “cuatro años de un mal gobierno”. Según el funcionario estadounidense, ese periodo también “dañó mucho la relación entre Estados Unidos y Colombia”, una situación que calificó como algo que “no es natural”.