NTN24
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Marco Rubio

"Es un fanático del Tigre": Marco Rubio tras hablar de una posible reunión entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - EFE
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella - EFE
Rubio aseguró que Trump está muy entusiasmado con su elección y que ha hablado varias veces por teléfono con De la Espriella.

La visita de Marco Rubio selló el giro diplomático que se ha dado tras la llegada de Abelardo de la Espriella al poder el pasado 7 de agosto. El secretario de Estado entregó declaraciones llenas de amistad, respeto y optimismo por el futuro del país y exaltó las buenas relaciones que hoy existen entre Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos.

o

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que es posible que se dé una reunión entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella y afirmó que el mandatario de los Estados Unidos es “fan del Tigre”.

“Al presidente le encantaría. El presidente es un fanático del Tigre. Quisiera reunirse con él. Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer el presidente Trump a Colombia. Todo es posible”, dijo el alto funcionario norteamericano.

Rubio aseguró que Trump está muy entusiasmado con su elección y que ha hablado varias veces por teléfono con De la Espriella. Además, aseguró que la visita por ahora no está programada, pero no se descarta.

Asimismo, el presidente le pidió al secretario de Estado considerar la apertura de un consulado en Barranquilla, como hubo en el pasado.

“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario: ‘Usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado’. Y me respondió: ‘No tenía ni idea’. Por eso, le pedí de todo corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia”, contó De la Espriella.

Del mismo modo, el presidente de Colombia afirmó que su Gobierno se compromete a poner la sede y que necesitan con urgencia el consulado.

El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden. Esperamos pronto tener en Curramba la Bella el consulado americano”, agregó.

El secretario de Estado contestó en la rueda de prensa: “Eso se me presentó hoy por primera vez cuando llegué al aeropuerto. Es una idea que me presentaron hace tres o cuatro horas. Esta ciudad tiene mucha energía, es parecida a Miami, en términos de clima y ambiente... Hay que estudiarlo, yo no estoy en contra, sería buenísimo”.

o

En ese mismo sentido, Rubio elogió a Abelardo de la Espriella y, de manera implícita, criticó el legado de la administración de Gustavo Petro. El secretario de Estado estadounidense afirmó que el nuevo Gobierno colombiano está enfrentando “los errores de los últimos cuatro años” y posteriormente habló de un “desastre institucional” que habría afectado la relación entre Colombia y Estados Unidos durante ese periodo.

Finalmente, el secretario endureció su descripción del legado de la administración de Gustavo Petro y habló de “cuatro años de un mal gobierno”. Según el funcionario estadounidense, ese periodo también “dañó mucho la relación entre Estados Unidos y Colombia”, una situación que calificó como algo que “no es natural”.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Abelardo de la Espriella

Donald Trump

Presidente de Colombia

Secretario de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué pasará con las deportaciones y los aranceles tras la visita de Marco Rubio a Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía

Policía de Colombia reveló la 'bodycam' de la captura de un temido narcotraficante en Antioquia: lo bajaron de su vehículo

Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Por esta razón los colombianos en EE. UU. también están siguiendo de cerca la visita de Marco Rubio

energia - Foto Canva
Energía

Menos agua, más consumo: el reto energético que trae El Fenómeno de El Niño

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Policía de Colombia
Policía

Policía de Colombia reveló la 'bodycam' de la captura de un temido narcotraficante en Antioquia: lo bajaron de su vehículo

Marco Rubio en Colombia - Foto EFE
Marco Rubio

Por esta razón los colombianos en EE. UU. también están siguiendo de cerca la visita de Marco Rubio

energia - Foto Canva
Energía

Menos agua, más consumo: el reto energético que trae El Fenómeno de El Niño

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Primer ministro de Canadá

Trump pausa nuevos aranceles a Canadá mientras Washington y Ottawa buscan cerrar acuerdo comercial

Diosdado Cabello - Foto EFE
Carlos Ocariz

"Diosdado Cabello busca generar ruido y caos dentro de la oposición": Carlos Ocariz ante señalamientos del número dos del régimen

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Cárceles

Así serían los buques cárcel para delincuentes en Colombia que implementaría el presidente De la Espriella: no llega "ni la señal de la santa cruz"

Familiares de presos políticos frente al centro penitenciario Rodeo 1 - EFE
Presos políticos

Alerta: denuncian que decenas de presos políticos fueron trasladados arbitrariamente de Rodeo 1

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023