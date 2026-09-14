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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Medio Ambiente

América Latina enfrenta el reto de mejorar la calidad del aire en sus ciudades

septiembre 14, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Calidad del Aire - Foto Canva
Calidad del Aire - Foto Canva
La contaminación del aire continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública en las grandes ciudades de América Latina. Aunque varios gobiernos han avanzado en políticas para reducir las emisiones, persisten zonas donde los niveles de contaminación superan las recomendaciones internacionales.

Entre las principales fuentes de contaminación están el transporte, la actividad industrial, las obras de construcción, el polvo y, en algunas ciudades, la quema de biomasa. A esto se suman factores como la geografía y los incendios, que pueden provocar aumentos importantes en la concentración de material particulado.

Para Cecilia Vaca Jones, directora de Breathe Cities, el reto no pasa únicamente por comparar cuáles ciudades tienen los niveles más altos de contaminación. “No podemos hacer un ranking porque la calidad del aire cambia muchísimo y puede cambiar rápidamente”, explica.

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Entre las medidas que destaca están la electrificación del transporte público, el control de emisiones de vehículos y la creación de zonas de bajas emisiones. También considera fundamental mejorar los sistemas de monitoreo para identificar las fuentes de contaminación.

Bogotá es uno de los ejemplos mencionados por Vaca Jones, con iniciativas enfocadas en mejorar el aire en sectores vulnerables y alternativas de movilidad más sostenibles.

La experta también destaca la ciclovía como una política que permite recuperar temporalmente el espacio público para peatones y ciclistas. “Es una medida muy costo-efectiva, inclusiva y que devuelve el espacio público a las personas”, afirmó en entrevista con Clic Verde de NTN24.

La experta señala que mejorar la calidad del aire requiere además un trabajo conjunto entre las autoridades ambientales, de transporte, salud y planeación, junto con la participación de las comunidades. “Las ciudades necesitan acción política, pero también acción ciudadana”, concluye.

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