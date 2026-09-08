Irán anuncia ataques a buques petroleros en Kuwait y Bahréin tras respuesta de EE. UU. contra petroleros del régimen
El ejército de Estados Unidos dijo que destruyó cinco petroleros iraníes después de que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra.
"Las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio", señaló el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.
Las agresiones se ejecutaron "en respuesta a los intentos fallidos más recientes de Irán", agregó el texto.
Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado, acompañado de videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.
La agencia de noticias iraní Tasnim reportó poco antes un "ataque con misiles" contra un "pequeño petrolero iraní" a pocos kilómetros de la isla de Jark, sin reportar víctimas.
El ejército de Estados Unidos acusa a esos buques de "ser parte de una red fantasma de miles de millones de dólares que financia" a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, así como a sus apoyos en la región.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Irán, advirtieron este martes que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Bahréin, e instaron a las tripulaciones a "abandonar sus buques de inmediato", según la agencia oficial Irna.
"Advertimos a todos los petroleros presentes en los puertos kuwaitíes y bareiníes, que acogen a estos terroristas y son cómplices de sus fechorías (...) Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán tomados como objetivo", declararon los Guardianes citados por Irna.