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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos denuncian respuesta revictimizante en Miraflores: "Nos atendieron detrás de un vidrio"

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una manifestación este viernes, en Caracas (Venezuela) - Foto: EFE
Hiowanka Ávila, hermana de un detenido en Rodeo 1, mencionó al respecto que el régimen "habla de transición y reconciliación, pero aquí no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos".

Integrantes del Comité de Familiares de Presos Políticos Venezolanos (Clippve) denunciaron haber recibido una respuesta revictimizante en el Palacio de Miraflores.

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Al respecto, Hiowanka Ávila, hermana de un detenido en Rodeo 1, sostuvo: "El día de hoy en la correspondencia de Miraflores se vuelve a confirmar que este país le queda demasiado grande a las autoridades que hoy están en este proceso; tenemos un país demasiado hermoso en las manos incorrectas, en manos de gente que sigue revictimizándonos".

Posteriormente, dijo: "Nos hicieron un recorrido que me hizo sentir como la primera vez que entré en el Rodeo 1 a visitar a mi hermano. Un recorrido de larga distancia, donde nos engañaron, porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y no atendieron detrás de un vidrio por pocos minutos; aparte, la persona que nos atendió no tenía cortesía ni amabilidad".

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"Hablan de transición y reconciliación, pero aquí no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos", añadió.

La movilización formó parte de la iniciativa de protesta para exigir la liberación de los prisioneros y visibilizar casos de salud crítica.

A inicios del mes en curso (septiembre), allegados de los presos políticos denunciaron que varios de sus familiares fueron trasladados arbitrariamente del centro de reclusión del régimen, Rodeo 1.

Ante la situación, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, mencionó que el régimen chavista de Delcy Rodríguez “no puede ocultar su talante de criminal y violador de derechos humanos”.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

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