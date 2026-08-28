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11-S

Juez desestima las confesiones del presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU.: esta es la razón

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Campo de Guantánamo - Foto: EFE
Campo de Guantánamo - Foto: EFE
El fallo se produce justo antes del 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Un juez militar de Estados Unidos dictaminó este viernes que las confesiones hechas por Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, a agentes del FBI son inadmisibles y no pueden usarse en su contra en el juicio, según informó The New York Times.

El fallo se produce justo antes del 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Esta semana se fijó la fecha del juicio contra Mohammed y otros tres acusados ​​de conspirar para el 5 de junio de 2028 en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

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Mohammed, también conocido como "KSM", era considerado uno de los principales lugartenientes del líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, antes de ser capturado en marzo de 2003 en Pakistán.

Según informó el Times, la fiscalía ya ha excluido las declaraciones que Mohammed hizo tras su captura, cuando estuvo recluido por la CIA en prisiones extranjeras y fue sometido a tratos brutales, incluido el ahogamiento simulado, antes de su traslado en 2006 a Guantánamo.

Sin embargo, el juez del caso, el teniente coronel Michael Schrama, ha concluido que los interrogatorios posteriores a los que fue sometido Mohammed en 2007 en Guantánamo también fueron inadmisibles.

"La fiscalía no ha logrado probar, mediante una preponderancia de la evidencia, que las declaraciones del Sr. Mohammad al FBI fueron voluntarias", escribió Schrama en su dictamen, que no se hizo público de inmediato. El Times afirmó que su contenido, que no fue clasificado, fue confirmado por varios abogados que lo habían consultado.

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Un portavoz del tribunal militar estadounidense no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Schrama citó una "continuación ininterrumpida del condicionamiento psicológico y la coerción severa por parte de la CIA", y también descubrió que los agentes del FBI omitieron intencionalmente informarle a Mohammed que tenía derecho a guardar silencio y a consultar con un abogado.

El juicio de Mohammed se ha retrasado repetidamente y el acuerdo de culpabilidad que habría evitado la pena de muerte fue retirado el año pasado tras las protestas de los familiares de algunas víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

Gran parte de las disputas legales en los casos de los acusados ​​del 11-S se han centrado en si podían ser juzgados de manera justa después de haber sido torturados a manos de la CIA.

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