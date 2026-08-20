UNGRD dice que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras terremoto en Perú

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante su Centro Sismológico Nacional (CENSIS), informó sobre un terremoto de magnitud 7,2 registrado este jueves 20 de agosto a la 1:00 p. m. Según el reporte técnico, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros. En cuanto a su percepción, la intensidad máxima registrada fue de III-IV en la escala de Mercalli modificada en la localidad de Coracora. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales relacionados con el sismo.

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Tras conocerse la magnitud del evento, las autoridades colombianas emitieron un pronunciamiento dirigido especialmente a la población de la zona costera.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con la Dirección General Marítima (Dimar), señaló que el movimiento registrado en Perú no representa una amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano.

“De acuerdo con Autoridad Marítima Colombiana, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo de magnitud 6,8 registrado en el centro del Perú, con una profundidad de 120 km”, indicaron.