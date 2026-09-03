Israel elimina el requisito de visa para colombianos y lo reemplaza por nuevo permiso: así se tramita

Este jueves se conoció oficialmente que los colombianos ya no necesitarán de visa para viajar por turismo a Israel, lo que evidencia un cambio en las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Tel Aviv.

“Desde hoy los colombianos pueden viajar a Israel sin necesidad de visa”, informó la Embajada de Israel en Colombia.

No obstante, la sede diplomática informó que se deberá tramitar un nuevo permiso para ingresar a Israel, el cual no será una visa formal.

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En lugar de una visa, los colombianos que quieran visitar Israel deberán solicitar la autorización electrónica denominada ETA-IL.

La embajada de Israel en Colombia explicó que este permiso se tramita de manera virtual a través de su sitio oficial.

“Una vez aprobada, la ETA-IL puede tener una vigencia de hasta 2 años o hasta el vencimiento de tu pasaporte y permite visitas de hasta 90 días”, explicó el gobierno de Israel.

El nuevo permiso que reemplazará la visa tiene un costo de 25 mil pesos colombianos y su aprobación llegará al correo electrónico inscrito.

El permiso tendrá una validez de dos años y habilitará estadías de hasta 90 días.

Esto marca las nuevas relaciones diplomáticas de Colombia con Israel tras el cambio de gobierno el pasado 7 de agosto.

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El nuevo presidente Abelardo de la Espriella restauró las relaciones diplomáticas con Israel, que fueron suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro.