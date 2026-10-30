Binance confirma ciberataque "complejo" por USD 6.300 millones y apunta contra hackers de Corea del Norte

La reconocida plataforma de criptomonedas Binance confirmó haber sido afectada por un ciberataque "complejo" que afectó fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares.

Conocida por ser la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, Binance admitió haber "descubierto puntos adicionales de brecha".

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Esto ocurre luego de que anuncira que el ataque solo había implicado a un ordenador portátil.

"Este fue un ataque complejo, y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con las fuerzas del orden para resolverlo", indicó en su cuenta X en español para América Latina.

El jueves fue una jornada compleja para la compañía, pues en medio de la incertidumbre y rumores publicó una serie de mensajes contradictorios en los que aseguró que "los fondos de los usuarios están completamente seguros".

En sus últimos comunicados, admitió el fallo y prometió que "cubrirá todas las pérdidas".

El impacto total estimado del ciberataque se sitúa en alrededor de USD 6.300 millones, de los que han podido congelar alrededor de 3.000 millones "hasta ahora".

Esa cifra sería cuatro veces mayor que la cantidad afectada en lo que hasta la fecha había sido el mayor ciberataque de este tipo: los 1.500 millones de dólares sustraídos en febrero del año pasado de la plataforma Bybit.

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La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó el jueves tener "alta confianza" en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, y citó "información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques".

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte", señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como represalia por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.