El encuentro entre Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China la semana pasada generó gran expectativa por el poder de las tres potencias mundiales y los desafíos internacionales que afrontan.

Pero más allá de la reunión entre los tres líderes, un aspecto llamó la atención de los espectadores. Se trata del maletín nuclear que carga consigo el líder ruso, Vladimir Putin, en todos sus viajes.

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Y es que el artefacto fue captado por un canal de televisión estatal de Rusia, mientras el mandatario se encontraba en Shenzhen, China, participando de la cumbre.

Un periodista se le acercó a un guardia de seguridad de Putin y le preguntó especialmente por el maletín que cargaba.

El comunicador preguntó si se trataba del maletín nuclear, a lo que el agente de seguridad respondió afirmativamente. "¿En serio?", insistió el periodista. "Sí", reafirmó el funcionario.

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El maletín nuclear es un sistema portátil de mando y comunicaciones cifradas que permite a los jefes de Estado autorizar o enviar órdenes relacionadas con armas nucleares.

En Rusia, el maletín es conocido como Cheget y fue desarrollado hacia el final de la era soviética e implementado durante la Guerra Fría.

No obstante, Rusia no es el único país que ostenta dicho artefacto. Estados Unidos también tiene uno similar, conocido como Balón Nuclear, y acompaña al presidente a todas partes.

Francia también tiene el suyo y también lo exhibe públicamente.