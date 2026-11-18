Grand Theft Auto VI ya logró un lugar en la historia de los videojuegos antes de llegar oficialmente a las tiendas. La nueva entrega de Rockstar Games llegó a una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, una de las calificaciones más altas registradas por la plataforma, y se ubicó en el primer puesto de su clasificación histórica.

VEA TAMBIÉN Estos son los actores que suenan para ser los villanos del nuevo James Bond interpretado por Robert Pattison o

El resultado se conoció este miércoles 18 de noviembre, cuando se levantó el embargo de reseñas y empezaron a publicarse los análisis de medios especializados. Con más de un centenar de críticas ya establecidas, el título consiguió una recepción extraordinariamente favorable y superó los registros anteriores de la propia saga.

La marca tiene un antecedente de peso: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el clásico de Nintendo 64 publicado en 1998, igualmente conserva una puntuación de 99 en Metacritic. No obstante, el juego de Nintendo llegó a esa cifra con muchas menos reseñas, mientras que GTA VI reunió más de 100 valoraciones profesionales. La plataforma sitúa al lanzamiento de Rockstar en la primera posición de su lista histórica por medio de su sistema de cálculo.

Las primeras reseñas destacan sobre todo la amplitud y el nivel de detalle del mundo abierto, la calidad audiovisual, la narrativa y las posibilidades de interacción. La historia sigue a Jason y Lucia en el estado ficticio de Leonida, cuya ciudad principal es Vice City, una recreación que se inspira en Miami.

Varios medios otorgaron la máxima calificación. VGC, por ejemplo, describió el título como “el juego de la generación”, mientras que otros análisis desarrollaron el trabajo de Rockstar en la construcción de un entorno dinámico y lleno de actividades.

No todas las valoraciones fueron perfectas. Algunas reseñas se ubicaron cerca de los 90 puntos e indicaron aspectos como ciertos momentos previsibles de la historia. Aun así, esas observaciones no impidieron que el promedio se mantuviera en niveles históricos.

VEA TAMBIÉN La NASA detalla que la sonda espacial Voyager 1 "ha alcanzado una distancia de un día luz de la Tierra" o

El registro además supera las mejores puntuaciones anteriores de Rockstar. Grand Theft Auto IV llegó a 98 puntos en su versión mejor valorada, así como el Grand Theft Auto V alcanzó 97. De esta manera, la sexta entrega se posiciona por encima de sus antecesores en el agregador.

El lanzamiento oficial de GTA VI está previsto para este jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La llegada del juego se produce más de 10 años después de GTA V, publicado en 2013 y convertido en uno de los títulos más exitosos de la industria.

La puntuación de Metacritic aún puede variar a medida que se incorporen nuevas reseñas. Además, es correspondiente a la crítica especializada y no a las valoraciones de los jugadores, que constituyen un indicador separado. De momento, no obstante, GTA VI ya logró una calificación histórica y llega a su estreno con expectativas extraordinariamente elevadas.