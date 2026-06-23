Ante la mirada fría del hijo de Maduro, Delcy Rodríguez admite que entrada de EE. UU. en Venezuela es "el camino correcto"

En las últimas horas, Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, afirmó que el 3 de enero de 2026 marcó "una inflexión" en la política exterior venezolana al retomar el canal diplomático con Estados Unidos.

Rodríguez, que por años criticó y se opuso a la política estadounidenses, ahora ve con buenos ojos el tutelaje que el Gobierno Trump ejerce sobre el régimen.

“El 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales de retomar el camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos", dijo la encargada.

Y añadió: “han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto, dirimir las controversias, dirimir las diferencias”, declaró.

Mientras tanto, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador procesado por narcotráfico en Estados Unidos, escuchó el discurso de Rodríguez sin expresar emoción alguna.

Esta nueva declaración de la presidenta encargada difiere completamente de la posición a la ofensiva que por años el régimen tomó frente a Estados Unidos y Trump, de quien se consideraban enemigos y a quien amenazaban habitualmente.

Por su parte, días antes, el presidente Trump volvió a referirse este viernes sobre Venezuela y destacó la relación transitoria con el régimen de Delcy Rodríguez, no sin antes señalar que es EE. UU quien "maneja" a Venezuela.

En una declaración pública, el mandatario destacó la captura de Nicolás Maduro y el regreso de varias empresas norteamericanas allí.

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“Tenemos muchas victorias. Tuvimos una gran victoria en Venezuela donde ahora nos va muy bien con el gobierno”, dijo.

“Las grandes empresas están todas allí, las compañías petroleras están construyendo plataformas y hemos pagado por esa guerra muchas veces”, agregó.

Además, volvió a insistir en que Venezuela es un país feliz, unas declaraciones que dio anteriormente y que han sido cuestionadas por los mismos venezolanos que esperar elecciones libres.

“La estamos dirigiendo y tenemos una relación fantástica con el pueblo de Venezuela”, indicó. “Se ha convertido en un país feliz porque nunca han ganado el dinero que están ganando”, añadió.

Sobre el petróleo venezolano, aseguró que “ahora tomamos algo y ellos toman algo”.