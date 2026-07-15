María Corina Machacho pide a los venezolanos organización cívica y ordenada previo a su regreso al país

La líder democrática María Corina Machacho pidió a los venezolanos organización cívica y ordenada previo a su regreso al país. Durante el foro libertad que organiza el Partido Popular europeo en España, la premio nobel de paz 2025 dijo que ella está incluida entre los líderes exiliados que regresarán a la nación para ayudar en la reconstrucción de la democracia. Defendió su retorno como una fuerza estabilizadora y pacificadora, y también recalcó que no hay riesgo de una guerra civil y dijo que los venezolanos forman parte de una sociedad que sólo quiere vivir en equidad y justicia.