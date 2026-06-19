Negó negocios en Venezuela y fue preguntado por su relación con Delcy Rodríguez: NTN24 accedió a los audios de la declaración de Zapatero en su audiencia

El equipo periodístico de NTN24 en Madrid, España, obtuvo, íntegras, las grabaciones de audio de la declaración rendida el miércoles por el expresidente socialista del gobierno ese país José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

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Calama, cabe resaltar, investiga actualmente por varios de delitos de corrupción a Zapatero, doblemente imputado por blanqueo de capitales en una trama que involucra a quien se ha conocido es su amiga Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y por las millonarias joyas halladas en su oficina.

En la diligencia judicial y ante las preguntas del magistrado, Zapatero reconoció que él y su presunto testaferro, Julio Martínez, han tenido una relación muy cercana con Rodríguez y que han realizado viajes constantes a Caracas, Venezuela.

Sin embargo, el expresidente de España, contrario a los indicios que obran en el sumario, negó al juez —luego de que este le preguntara por el motivo de los viajes— haber hecho negocios en el país sudamericano.

Durante la comparecencia, de igual manera, hubo momentos de fricción entre Zapatero y el juez Calama, quien lo conminó a no interrumpirlo y permanecer en silencio mientras le hacía las preguntas correspondientes del proceso.

Otro de los aspectos que más llamó la atención en la declaración de Zapatero fue que este se negó a responder a las preguntas del magistrado sobre las joyas valoradas en 1.300.000 euros halladas en la caja fuerte de su oficina y por las que también está imputado.

Zapatero negó además haber intermediado en el rescate financiero del Gobierno del actual presidente de España, Pedro Sánchez, a la aerolínea Plus Ultra.

En varios momentos de la audiencia, Zapatero respondió con frases como "No sé" o "No recuerdo" y, tras la comparecencia judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional emitió un auto en el que dejó claro que el investigado "no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad".

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En medio de la diligencia, el juez Calama informó a Zapatero sobre los indicios que tiene de la utilización de empresas opacas para operaciones irregulares, una de esas sociedades es, vale precisar, controlada por las hijas del expresidente, quienes fueron imputadas tras la declaración de su padre.