Estados Unidos ofrece recompensa superior a la que tuvo Maduro por información que ayude a dar con el paradero de poderosos narcos

Estados Unidos anunció este miércoles una nueva ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, con recompensas que suman más de 102 millones de dólares, cifra superior a los 50 millones que se ofrecieron en su momento por Nicolás Maduro, por información que permita la captura o condena de ocho de sus principales líderes y asociados.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró, a través de su cuenta en X, que el Gobierno estadounidense continúa "persiguiendo, desmantelando y destruyendo" al CJNG.

"El Departamento de Estado está ofreciendo recompensas que suman más de 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de sus líderes y asociados. También estamos imponiendo restricciones de visa a 65 individuos y revocando 26 visas de familiares y asociados de personas vinculadas al cártel", escribió Rubio.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, las recompensas fueron autorizadas en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) y del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), en coordinación con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Centro Nacional de Coordinación.

La mayor recompensa, de hasta 25 millones de dólares, fue ofrecida por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del cártel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Esta cifra representa un incremento frente a la recompensa anterior, que era de hasta cinco millones de dólares.

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Asimismo, Washington anunció recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Audias Flores Silva, alias "Jardinero"; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "Sapo"; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro". También ofreció hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias "Tripa"; Julio César Montero Pinzón, alias "Tarjetas"; Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma"; y otro integrante de la organización criminal señalado en la investigación.

Además de las recompensas, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 65 familiares y socios personales o comerciales de personas vinculadas con el CJNG y revocó 26 visas estadounidenses que ya estaban vigentes como parte de esta medida. Según la entidad, estas acciones buscan aumentar la presión sobre las redes de apoyo del cártel.

Finalmente, en el comunicado oficial, el Gobierno de Estados Unidos recordó que el CJNG fue designado en 2025 como una organización terrorista extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Además, señaló que la organización es responsable del tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, y que es considerada una de las estructuras criminales más violentas del hemisferio.