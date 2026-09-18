Lista de oradores de la Asamblea de la ONU pone para Venezuela al jefe de Estado: por reconocimiento de EE. UU. sería Delcy Rodríguez

La Asamblea General de la ONU podría contar con la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela, según conoció en primicia NTN24 tras acceder al listado provisional de oradores de Naciones Unidas.

El documento oficial identifica a Venezuela con las siglas "H.S." (Head of State), que corresponden a jefe de Estado.

El listado oficial de oradores de la Asamblea General de Naciones Unidas, al que tuvo acceso NTN24, especifica país por país quién pronunciará los discursos durante el evento en Nueva York.

En el caso de "Venezuela, Bolivarian Republic of", el documento establece claramente la designación "H.S.", que según Estados Unidos correspondería a Delcy Rodríguez, pues el Gobierno Trump le ha otorgado un cuestionado reconocimiento.

Esta interpretación se fundamenta en una carta oficial del Departamento de Estado firmada por Michael Kozak, entonces subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, en marzo del presente año.

El documento del Departamento de Estado dirigido al fiscal del caso Nicolás Maduro establece: "Con el fin de facilitar esta transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefe de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela".

El presidente Donald Trump no descartó un posible encuentro con Rodríguez durante la Asamblea General: “Puede que lo haga (...) ya tenemos el petróleo que implica miles de barriles al mes”, respondió el mandatario republicano a una pregunta de una reportera.

Según el portal Axios, que cita fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump estaría preparando una reunión con Rodríguez que podría celebrarse el martes de la próxima semana.

"El presidente Trump está haciendo planes para una reunión inédita con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez", señala la publicación.

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El secretario de Estado Marco Rubio también se pronunció en términos similares sobre un posible encuentro con Rodríguez:

"Quizá ya hemos hablado bastante, quizá. Ella estará en Nueva York, no sé si realmente va a ir, pero si va probablemente suceda", manifestó Rubio sin confirmar ni descartar la reunión.

Cabe destacar que el listado de oradores no es definitivo y puede experimentar modificaciones hasta el último momento.

Hasta este momento, el posible orador del régimen venezolano para el 81.º período de sesiones de la Asamblea General tomará los micrófonos el jueves 24 de septiembre en la segunda franja del día, que va de 3 a 9 p.m.

Según el listado al que tuvo acceso NTN24, a Venezuela le corresponde el tercer turno de la franja después de Uruguay y Senegal.

Documento de la ONU