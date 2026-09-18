NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Delcy Rodríguez

Lista de oradores de la Asamblea de la ONU pone para Venezuela al jefe de Estado: por reconocimiento de EE. UU. sería Delcy Rodríguez

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció en exclusiva este documento, que en el contexto actual deja la puerta abierta para que la cabeza del régimen de Venezuela se pronuncie en el organismo multilateral.

La Asamblea General de la ONU podría contar con la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela, según conoció en primicia NTN24 tras acceder al listado provisional de oradores de Naciones Unidas.

El documento oficial identifica a Venezuela con las siglas "H.S." (Head of State), que corresponden a jefe de Estado.

o

El listado oficial de oradores de la Asamblea General de Naciones Unidas, al que tuvo acceso NTN24, especifica país por país quién pronunciará los discursos durante el evento en Nueva York.

En el caso de "Venezuela, Bolivarian Republic of", el documento establece claramente la designación "H.S.", que según Estados Unidos correspondería a Delcy Rodríguez, pues el Gobierno Trump le ha otorgado un cuestionado reconocimiento.

Esta interpretación se fundamenta en una carta oficial del Departamento de Estado firmada por Michael Kozak, entonces subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, en marzo del presente año.

El documento del Departamento de Estado dirigido al fiscal del caso Nicolás Maduro establece: "Con el fin de facilitar esta transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefe de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela".

El presidente Donald Trump no descartó un posible encuentro con Rodríguez durante la Asamblea General: “Puede que lo haga (...) ya tenemos el petróleo que implica miles de barriles al mes”, respondió el mandatario republicano a una pregunta de una reportera.

Según el portal Axios, que cita fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump estaría preparando una reunión con Rodríguez que podría celebrarse el martes de la próxima semana.

"El presidente Trump está haciendo planes para una reunión inédita con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez", señala la publicación.

o

El secretario de Estado Marco Rubio también se pronunció en términos similares sobre un posible encuentro con Rodríguez:

"Quizá ya hemos hablado bastante, quizá. Ella estará en Nueva York, no sé si realmente va a ir, pero si va probablemente suceda", manifestó Rubio sin confirmar ni descartar la reunión.

Cabe destacar que el listado de oradores no es definitivo y puede experimentar modificaciones hasta el último momento.

Hasta este momento, el posible orador del régimen venezolano para el 81.º período de sesiones de la Asamblea General tomará los micrófonos el jueves 24 de septiembre en la segunda franja del día, que va de 3 a 9 p.m.

Según el listado al que tuvo acceso NTN24, a Venezuela le corresponde el tercer turno de la franja después de Uruguay y Senegal.

Documento de la ONU
Documento de la ONU
Documento de la ONU
Documento de la ONU

 

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Asamblea General de la ONU

Organización de las Naciones Unidas

Naciones Unidas

Gobierno de Estados Unidos

Régimen de Venezuela

ONU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Sandra Ramírez, exmiembro de la guerrilla de las FARC - Foto: EFE
Reclutamiento

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

El gobierno de Abelardo de la Espriella supera la cifra de extradiciones de Gustavo Petro en tan solo un mes de mandato - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Régimen venezolano - Foto AFP
Cartel de Los Soles

¿Qué piensa EE. UU. del Cartel de los Soles tras capturar a Nicolás Maduro, pero aprobar el trabajo de Delcy Rodríguez?

Rescatan a secuestrado en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Impactante operativo de rescate de las Fuerzas militares de Colombia en Bogotá contra el Clan del Golfo

EEUU mantiene recompensa contra Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, según Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

EEUU ratifica al Cartel de los Soles como grupo terrorista y mantiene recompensas como la de Cabello

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
Regimen chavista

¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU.

Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

Personas asisten a un evento en apoyo al dictador de Cuba Raúl Castro-Foto: EFE
Régimen Castrista

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fue lanzado el telescopio Nancy Roman
Telescopio

"Nos va a revelar cosas que ni sospechamos": esto es lo que brindará el telescopio Nancy Grace Roman

Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
Regimen chavista

¿Trump y Delcy Rodríguez cara a cara en NY? Hay pistas sobre un posible encuentro entre la encargada del régimen y el presidente de EE. UU.

Ataque con explosivos estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar - Captura de pantalla de redes
Ataque

Así fue el ataque con explosivos a estación de la Policía en Río Viejo, sur de Bolívar: “Necesitamos sistemas antidrones urgentes”

Blake Lively /Justin Baldoni-Foto: EFE Ilustrada
Cine

Fin al drama legal de 'Romper el círculo': Justin Baldoni pagará 400.000 dólares a Blake Lively por gastos legales

Personas asisten a un evento en apoyo al dictador de Cuba Raúl Castro-Foto: EFE
Régimen Castrista

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Policías venezolanos intentaron llevarse la cédula de un ciudadano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

Denuncian que policías venezolanos intentaron llevarse la cédula de un ciudadano por grabar un "procedimiento"; mientras tanto, Delcy Rodríguez habla de "eliminación de acabalas y refuerzo de patrullaje"

Foto: Ejército de EE. UU.
Drones

Estados Unidos acelera incorporación de drones letales a sus unidades militares: busca reforzar su dominio en el campo de batalla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023