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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Lluvias en Venezuela

Intensas lluvias en Caracas dejan cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según la alcaldesa del municipio Libertador

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista de unos contenedores (tanques) llenos de agua por las lluvias, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Vista de unos contenedores (tanques) llenos de agua por las lluvias, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Expertos afirman que las precipitaciones en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Las lluvias registradas durante los últimos días en Caracas, Venezuela, dejaron cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según informó la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

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La funcionaria detalló que, entre las emergencias atendidas, se contabilizan 31 árboles caídos, 29 deslizamientos de tierra, 45 vías anegadas y daños en viviendas.

Asimismo, llamó a la población a extremar las medidas de prevención y evitar exponerse durante las lluvias, especialmente en zonas de riesgo.

"No se pongan ahorita, si está lloviendo, a jugar con el agua… Vamos a concientizar a todos", sostuvo Meléndez.

Las lluvias en Venezuela continúan causando estragos. Los deslaves, producto de las precipitaciones, han dejado varias viviendas en Caracas al borde del colapso.

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Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte de monitoreo de ondas tropicales.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.

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Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.

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