Intensas lluvias en Caracas dejan cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según la alcaldesa del municipio Libertador

Las lluvias registradas durante los últimos días en Caracas, Venezuela, dejaron cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según informó la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

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La funcionaria detalló que, entre las emergencias atendidas, se contabilizan 31 árboles caídos, 29 deslizamientos de tierra, 45 vías anegadas y daños en viviendas.

Asimismo, llamó a la población a extremar las medidas de prevención y evitar exponerse durante las lluvias, especialmente en zonas de riesgo.

"No se pongan ahorita, si está lloviendo, a jugar con el agua… Vamos a concientizar a todos", sostuvo Meléndez.

Las lluvias en Venezuela continúan causando estragos. Los deslaves, producto de las precipitaciones, han dejado varias viviendas en Caracas al borde del colapso.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

Recientemente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un reporte de monitoreo de ondas tropicales.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.

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Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.