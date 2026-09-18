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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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OTAN

Colombia designa embajador ante la OTAN y la UE: "La guerra se transformó, los criminales tienen tecnología puntera"

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Gonzalo Ospina fue designado como embajador de Colombia ante la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En entrevista con NTN24, el abogado colombo español se refirió a su reciente designación y aseguró que tiene previsto dejar sus funciones como abogado penalista el 2 de octubre para ponerse a disposición del presidente De la Espriella. Por otro lado, enfatizó en lo que sería su gestión como diplomático en representación de Colombia ante la OTAN: “El hecho de que Colombia haga parte de la OTAN es una suerte que no podemos dejar de lado y tenemos que reivindicar nuestra posición”, comentó.

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