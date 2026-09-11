Arabia Saudita cierra el oleoducto Este-Oeste, alternativo al estrecho de Ormuz, después de ataques que dejaron heridos

Las autoridades sauditas cerraron el oleoducto Este-Oeste en las zonas de Riad y Medina después de un ataque que dejó varias personas heridas, informó este viernes a los medios estatales un funcionario del Ministerio de Energía.

"El oleoducto Este-Oeste en las regiones de Riad y Medina fue objeto de varios ataques en la mañana del jueves", declaró el funcionario a la agencia de noticias SPA, y añadió: "El oleoducto fue detenido como medida de precaución, y los ataques provocaron algunos daños".

Según se ha conocido, el oleoducto fue cerrado por los ataques de rebeldes hutíes a instalaciones petroleras del país asiático.

Cabe recordar que este oleoducto ha sido una ruta alterna para el transporte del crudo en medio de los intermitentes bloqueos al estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán.

Los hutíes, aliados del régimen de Irán, también se tomaron en las últimas horas la isla de Perim, por donde pasa el 9% del crudo que se transporta por vía marítima.

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Se espera la reacción de los mercados, incluido el petrolero, en medio de un aumento del barril de más de 100 dólares por el recrudecimiento del conflicto entre Washington y Teherán.