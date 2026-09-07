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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos protestaron frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas: activaron la 'Ruta de las Respuestas Pendientes'

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Los allegados de los privados de libertad afirmaron que continuarán con las protestas pacíficas hasta alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos.

Este lunes 7 de septiembre, familiares de presos políticos y activistas se concentraron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas, Venezuela.

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Razón: Dar inicio a la jornada de movilizaciones pacíficas denominada 'Ruta de las Respuestas Pendientes'.

Dicha concentración da inicio a un cronograma que proyecta extenderse a otras entidades estatales, exigiendo celeridad procesal, atención médica, el fin de la incomunicación y el respeto a los derechos de los detenidos.

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Por su parte, los familiares afirmaron que continuarán con las protestas pacíficas hasta alcanzar la liberación de todos los presos políticos.

Recientemente, la ONG Foro Penal denunció que presos políticos sufren traslados arbitrarios sin aviso a sus abogados ni familiares.

La organización defensora de derechos humanos insiste en que cualquier traslado debe realizarse respetando las garantías legales de los privados de libertad.

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Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.

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