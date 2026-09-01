Cayó en España alias "Pirry", señalado como segundo cabecilla de "La Mesa": es requerido por Colombia y así lo hizo saber Abelardo de la Espriella

Las autoridades colombianas confirmaron la captura en España de Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias “Pirry”, señalado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial “La Mesa” y quien era requerido por Colombia mediante una circular roja de Interpol.

De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, la captura se produjo en Tarragona, España, como resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, a través de la Dijín y la Dipol, y las autoridades españolas.

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Alias “Pirry” es señalado de tener una trayectoria criminal de más de dos décadas y de ser el presunto determinador de la masacre de siete trabajadores ocurrida el 25 de junio de 2024 en una finca de Rionegro, Antioquia. En ese hecho, hombres armados irrumpieron en una propiedad ubicada en la zona rural del municipio y asesinaron a siete personas.

La investigación sobre esa masacre posteriormente llevó a la captura y judicialización de integrantes de El Mesa. La Policía Nacional informó que, mediante labores de inteligencia y el análisis de más de 1.000 horas de videos, logró identificar a presuntos responsables del múltiple homicidio y establecer vínculos con esa estructura delincuencial.

Asimismo, el nombre de alias “Pirry” ya había aparecido en investigaciones contra El Mesa. En septiembre de 2020, Jhonatan Alexander Castrillón Arango fue capturado por la Dijín en Bello, Antioquia, donde las autoridades lo señalaban como presunto coordinador del ala sicarial de esa organización.

En ese momento, la Fiscalía lo investigaba por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, mientras que las autoridades lo relacionaban con homicidios selectivos y otras actividades criminales atribuidas a El Mesa en Bello y otros sectores. Tras las audiencias de control de garantías, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Castrillón Arango no aceptó los cargos.

La estructura El Mesa, surgida en Bello, ha sido vinculada por las autoridades a delitos como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, además de disputas por el control de rentas ilegales en diferentes zonas de Antioquia. En los últimos años, la organización también ha sido relacionada con confrontaciones por el control territorial en el oriente antioqueño.

Del mismo modo, según la información entregada por el Gobierno, alias “Pirry” también era requerido por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

Las autoridades colombianas lo señalaban, además, de coordinar el tráfico internacional de drogas hacia España, Francia e Italia, razón por la que su ubicación fuera del país se convirtió en uno de los objetivos de las autoridades.

La captura en España representa ahora un nuevo avance en el proceso contra el señalado integrante de “La Mesa”, mientras las autoridades deberán adelantar los procedimientos judiciales y diplomáticos correspondientes para determinar su eventual traslado a Colombia.

Finalmente, la captura fue presentada por el presidente Abelardo de la Espriella como parte de la estrategia de su Gobierno para perseguir a integrantes de estructuras criminales, incluso cuando intenten salir del país y refugiarse en el extranjero.