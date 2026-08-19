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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Incendio

Revelan parte sobre los incendios en Tolima, Colombia, tras más de 50 descargas hechas para apagar las llamas

agosto 19, 2026
Por: Sergio García Hernández
Incendios en Tolima. (Alcaldía de Bogotá)
Incendios en Tolima. (Alcaldía de Bogotá)
El departamento tuvo 35 municipios en alerta roja y hasta 31 fuegos activos en un solo día.

Bomberos de Colombia dieron un parte alentador sobre los incendios que durante los últimos días se presentaron con intensidad en el departamento colombiano del Tolima.

“Desde el municipio de Ortega, Tolima, podemos informarles que los incendios que se presentaron en esta zona están en un control del 100%, la liquidación del 96%”, informó el sargento John Chacón del Cuerpo de Bomberos de Pereira.

Mencionó que lograron apagar las llamas “gracias al trabajo articulado con todas las entidades que prestaron su apoyo”.

A modo de ejemplo, indicó que “las aeronaves que tuvo la Fuerza Aeroespacial, la Policía y el Ejército en la zona, con más de 50 descargas durante todos estos días”.

“A los bomberos voluntarios, a la Defensa Civil, al Ejército, a la Policía, a las fundaciones que nos apoyaron, a la comunidad, mil gracias porque desarrollamos un trabajo articulado con los equipos tecnológicos, (con las herramientas y todo lo que tienen bomberos oficiales de Bogotá para el servicio de su ciudadanía. No solamente en Bogotá, sino en el país”, resaltó.

Además indicó que “este trabajo fue articulado con un equipo especializado que llegó desde Bogotá para apoyar gracias a la solicitud que hizo la Dirección Nacional y la Municipalidad”.

“Damos un parte de tranquilidad y queremos que todos ustedes tengan conciencia para que evitemos los incendios forestales”, resaltó.

Diego Matiz, alcalde del municipio de Ortega que fue una de las poblaciones más afectadas por los incendios en Tolima, indicó que es el “momento de agradecerles a todas las personas que realmente se vincularon a este trabajo tan duro y fuerte durante estos ocho días”.

“No me resta más que decirles gracias al Cuerpo de Bomberos de Bogotá por la articulación, gracias al alcalde Galán por haber prestado su Cuerpo de Bomberos para que viniera acá a apoyarnos con su experiencia a liquidar estos incendios”, resaltó.

El departamento alcanzó a tener 35 municipios en alerta roja y hasta 31 fuegos activos en un solo día que afectaron más de11.000 hectáreas, según datos de la Gobernación del Tolima.

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