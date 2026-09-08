Así es como presunto jefe del Tren de Aragua ordenaría hasta 10 asesinatos diarios en Bogotá y un audio revela su poder: “Bogotá me pertenece en su totalidad”

Una conversación reveló las afirmaciones de Giovanni San Vicente, señalado como jefe del Tren de Aragua, sobre el poder criminal que tendría la organización en Bogotá. En los audios, el hombre no solo se atribuye el control de negocios ilegales en la ciudad, sino que asegura que puede ordenar hasta diez homicidios en un solo día.

La conversación, revelada por Noticias RCN, se habría producido entre San Vicente y un agente encubierto de la DEA que logró infiltrarse en la estructura criminal. El material se encuentra en poder de la Fiscalía y hace parte de las investigaciones contra miembros de la organización.

Uno de los momentos más delicados de la conversación ocurre cuando el señalado cabecilla habla directamente de la cantidad de homicidios que asegura poder ordenar en la capital.

“Yo autorizo hasta cinco muertes diarias, diez muertes diarias allá. Yo soy el que los manda a matar”, se escucha en el audio conocido por Noticias RCN.

Del mismo modo, durante la conversación, este hombre hace énfasis en el supuesto dominio que tendría sobre las economías ilegales de la ciudad. Según sus propias palabras, tanto las armas como los puntos de expendio de droga estarían bajo su control.

“Todas las pistolas que están en Bogotá son mías. Todo, todo. Todas las ollas son mías. Bogotá me pertenece en su totalidad. No hay una olla ahí que no sea mía”, enfatizó.

Las afirmaciones dan cuenta del poder que el señalado jefe criminal pretende atribuirse dentro de Bogotá; sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar hasta dónde llega realmente el control de la organización.

En el mismo sentido, otro punto que encendió las alarmas tiene que ver con las afirmaciones sobre una supuesta cercanía con miembros de la Policía.

“Mira, hermano, aquí todos los policías (…) son panitas míos en todos lados. (…) Yo soy un hombre serio. Y ahí somos amigos, ¿entiendes?”, asegura durante la llamada.

Cabe resaltar que, por ahora, se trata de afirmaciones realizadas por este hombre y conocidas a través de la grabación, por lo que no constituyen, por sí mismas, una prueba de que existan vínculos entre miembros de la institución y el Tren de Aragua.

Por otro lado, se hace énfasis en que la grabación está en poder de la Fiscalía, en momentos en que ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua son judicializados por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en la localidad de Kennedy.

Según la investigación, algunos integrantes de la organización habrían señalado que el docente realizaba procesos de rehabilitación con miembros de la estructura y los llevaba durante los fines de semana al parque Bellavista para realizar actividades deportivas.

La Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra los investigados, mientras las autoridades avanzan en una segunda fase dirigida a desarticular puntos de microtráfico y otras redes criminales que estarían vinculadas al Tren de Aragua en Bogotá.

El Tren de Aragua, organización surgida en Venezuela, ha extendido su presencia a diferentes países de América Latina y alrededor del mundo.

Finalmente, Noticias RCN también reveló que durante la conversación se habló de un posible plan criminal para atentar contra policías que participan en operaciones dirigidas a desmantelar estructuras delincuenciales.