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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Robo

Arrestaron a cuatro policías del régimen en Venezuela por robar a víctimas en zona afectada por los terremotos

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Robos de policías en La Guaira, Venezuela - Captura de video
Robos de policías en La Guaira, Venezuela - Captura de video
El Ministerio de Justicia del régimen difundió las identidades y fotografías de los implicados.

Un indignante hecho tuvo lugar en Venezuela en medio de la tragedia que enluta al país tras los potentes terremotos: policías del régimen fueron captados robando a las víctimas en medio de los escombros.

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Imágenes de los uniformados, quienes fueron sorprendidos con bolsas por los habitantes, se viralizaron en redes sociales. Además, muestran la furia de los pobladores de La Guaira ante lo sucedido.

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"Lambucio", "No tienen sentimientos", "Son una vergüenza", les gritaban a los policías algunos vecinos en Residencias Vallarta en dicha zona.

Uno de los videos muestra a un agente uniformado, quien sostiene una caja deformada y aplastada, al parecer recuperada entre los escombros, que tiene algunos dólares en su interior. El sujeto fue rodeado por la comunidad, que le exigía que la soltara.

Otra grabación mostró a una mujer romper lo que parecen ser billetes arrebatados a los agentes. Asimismo, se ven en algunas imágenes varios dólares rotos en el piso.

Ante la divulgación de los videos en las plataformas digitales, el Ministerio de Justicia del régimen anunció que cuatro policías venezolanos fueron detenidos por robar en medio del desastre.

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Un video difundido por el ministerio chavista en X muestra a uno de los agentes, quien aparentemente aparece en uno de las imágenes visualizadas, entregando su arma y quitándose el uniforme por su actuar.

Además, el misterio difundió las fotografías de los implicados, así como sus respectivas identidades.

"Un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", escribió el ministerio en X.

Según se informó, los agentes fueron detenidos, destituidos y puestos a disposición de la justicia.

La Guaira, en el norte del país, es la zona más devastada por los potentes terremotos de 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela el 24 de junio y que a la fecha dejan al menos 2.000 muertos, así como decenas de miles de heridos y desaparecidos.

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