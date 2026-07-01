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Miércoles, 01 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Familia de niño sobreviviente al terremoto denuncia que el menor fue raptado tras ser rescatado en Venezuela

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Yaneth del Valle Febres, una de las abuelas, afirmó que su nieto fue “rescatado vivo”.

Una fuerte denuncia hizo este martes antes las cámaras de NTN24 dos abuelas de un niño sobreviviente al terremoto. Las mujeres aseguran que su nieto fue raptado luego de haber sido rescatado tras los devastadores sismos que sacudieron a Venezuela la semana pasada.

Yaneth del Valle Febres, una de las abuelas, afirmó que su nieto fue “rescatado vivo”. “Yo empecé a decir que por favor sacaran los niños. El rescatista me dijo, ‘madre este niño está vivo’ y se llama Noah”.

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Tras poner de manifiesto que su nieto está vivo, la mujer aseguró que luego “vino una señora” que se hizo pasar por familiar del menor.

“Fuimos a una casa y no encontramos a la señora. Se llama supuestamente Sol. Es lo único que sé. Me dieron un número telefónico y nos cortan la llamada”, lamentó la abuela de Noah.

La otra abuela, Petra Tovar, relató otra tragedia que vive su familia. Mencionó que otra de sus nietas estaba viva y no fue rescatada. Murió de un día para otro por falta de acciones de socorro en el momento oportuno.

“En la noche ella estaba viva, y cuando dieron una supuesta alerta de tsunami los rescatistas salieron corriendo. Cuando yo llego en la mañana la niña falleció porque no hubo quien la rescatara”, lamentó.

Tovar indicó que en total son seis los integrantes de su familia que fallecieron.

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