"Asfixias, golpes y descargas eléctricas": Madres denuncian torturas contra adolescentes detenidos en Venezuela

Acusados de terrorismo, el régimen venezolano detuvo a más de 100 adolescentes durante la ola represiva tras las protestas postelectorales registradas entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Aunque hasta la fecha han sido excarcelados 86 menores de edad, aún una treintena se encuentran en calabozos policiales.

Madres y familiares de ocho de estos adolescentes, denunciaron que han sido torturados con descargas eléctricas, mecanismos de asfixia y golpes.

"Los niños dicen que en Zona Siete les pasaban corriente", denunció Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años, detenido el pasado 2 de agosto.

"Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita, consiste en que le ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno", continuó la representante.

A las puertas de un cuartel policial, en el municipio Sucre de Caracas, estas madres exigen día y noche la libertad de sus hijos.

"Nuestros hijos no son terroristas".

Varios de los adolescentes fueron sacados de sus casas por cuerpos de seguridad, sin orden judicial durante los allanamientos se registraron en sectores populares.

Dionexis García, hermana de otro menor bajo arresto, Diosmer Mejías, sostuvo que su familiar tiene una bala de goma incrustada en la espalda y alerta que no ha recibido atención médica adecuada.

"Tiene una goma en la espalda. No sabemos (por qué). Nos pidieron una inyección y unas pastillas", relata. "No le han mandado hacer exámenes, no le han mandado hacer placas. Solo nos mandaron a comprar unas inyecciones y unas pastillas. No sabemos más nada".

Según García, su hermano fue arrestado en su casa, un patrón denunciado por activistas después de que Maduro y altos funcionarios pidiesen a la ciudadanía delatar a "guarimberos", calificativo que el chavismo usa para manifestantes que bloquean calles.

En el caso de Miguel Urbin, denuncian que las torturas infligidas tenían como objetivo que aceptara grabar un video para admitir las acusaciones en su contra, pero según el relato de su madre, se negó.

"No son delincuentes; tienen sueños, tienen metas (...) Son niños que todavía juegan al escondite", agregó.

Mientras la oposición publicó actas que asegura son prueba de que la elección del 28 de julio fue ganada por su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España, todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado un escrutinio detallado y alega que su sistema informático fue blanco de un ataque cibernético masivo.