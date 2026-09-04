¿Qué impacto tiene el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen en la economía de Venezuela?

El economista y consultor político Miguel Velarde analizó en NTN24 el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela. Según Velarde, "el sector está en tan malas condiciones que gran parte de ese dinero está yendo directamente a la industria, a la reactivación de la industria, a la recuperación de maquinaria, de campos y de un sector que está totalmente avasallado". Los acuerdos petroleros anunciados por Rodríguez y el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, prometen reactivación económica a corto plazo.