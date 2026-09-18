"Tiene una presión alta": Congreso exige a Rubio un plan de transición para Nicaragua en 90 días

El Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos ha establecido un plazo de 90 días para que el secretario de Estado, Marco Rubio, presente un plan detallado que facilite la transición democrática en Nicaragua, lo que marca un punto de inflexión en la política de Washington hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En diálogo con NTN24, Gabriella Guerrero, directora ejecutiva de la Fundación La Politeka, indicó que "no se ha dicho necesariamente que dentro de 90 días se tiene que hacer esta transición", pero sí representa el inicio de acciones concretas contra la sancionada dictadura.