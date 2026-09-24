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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Delcy Rodríguez publica impensable mensaje tras encuentro con presidente sudamericano que fue uno de sus más fuertes contradictores

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez en la ONU - Foto: EFE
La dictadora venezolana destacó la importancia de lo que consideró “avanzar hacia la normalización y fortalecimiento de nuestros vínculos bilaterales”.

La jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en sus redes sociales que habría sido impensable meses atrás pues se dio tras un encuentro con uno de sus más fuertes contradictores: el presidente chileno José Antonio Kast.

Rodríguez habló de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas del régimen con Chile.

“Chile y Venezuela vuelven a encontrarse a través del diálogo y la diplomacia. Sostuve un cordial encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre esta nueva etapa en la relación entre nuestras naciones”, afirmó.

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La dictadora venezolana destacó la importancia de lo que consideró “avanzar hacia la normalización y fortalecimiento de nuestros vínculos bilaterales”.

“El diálogo y la diplomacia son la vía para acercar a nuestros pueblos, abordar desafíos comunes y construir caminos de entendimiento”, remató Delcy Rodríguez tras el encuentro.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, en atención a los medios de comunicación, entregó el miércoles detalles de lo que fue su encuentro adelantado con la representante del régimen de Venezuela.

“Estamos respaldando la recuperación de Venezuela”, afirmó el presidente chileno tras el encuentro.

Para Kast, la reunión representó también una oportunidad para plantear de manera directa a Rodríguez las preocupaciones de Chile acerca de la migración, las relaciones consulares y la situación de los venezolanos que se mantienen en el país.

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Rodríguez mantuvo en Nueva York una intensa agenda internacional en la Asamblea General de la ONU, después de haberse encontrado igualmente con el presidente Donald Trump.

Rodríguez quedó al frente del poder del régimen venezolano tras la captura, el pasado 3 de enero, del dictador Nicolás Maduro.

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