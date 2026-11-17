La cantante colombiana Shakira anunció oficialmente que Venezuela formará parte de su agenda de conciertos para 2027, con motivo de su gira internacional 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

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La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de la productora Fenix Entertainment.

La intérprete de 'Ciega, sordomuda' se presentará en Caracas, puntualmente en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Según trasciende, la artista daría dos espectáculos: el primero el 16 de enero (sábado) y el segundo el 17 de enero (domingo).

Respecto a la venta de entradas, los seguidores de Shakira podrán adquirir los boletos desde este jueves 19 de noviembre en una preventa que iniciará a las nueve de la mañana a través de Mi Tickera.

Venezuela fue incluida en la nueva extensión de la gira por América Latina y el Caribe, que también contempla fechas en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

Cabe recordar que la última vez que Shakira cantó en Venezuela fue el 27 de marzo del año 2011.

En aquel entonces, Shakira hizo vibrar el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, como parte de su gira 'Sale el Sol World Tour'.

La colombiana siempre ha guardado una profunda gratitud hacia Venezuela porque fue el primer país en abrirle las puertas internacionalmente al inicio de su carrera.

Cuando todavía era una artista emergente buscando consolidarse fuera de su país natal, el público y las radios venezolanas adoptaron su música de inmediato.