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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Santiago Peña
Programa: El Informativo

Exsenador sobre renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña: “es lo más sano”

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Paraguay atraviesa su crisis política y financiera más grave en décadas tras la renuncia del presidente Santiago Peña este jueves, en medio de un escándalo bancario que dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país. Para hablar sobre este tema, Rodolfo Friedmann, exsenador de la República de Paraguay y vicepresidente en ejercicio del partido Colorado, conversó con El Informativo de NTN24.

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