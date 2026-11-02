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Lunes, 02 de noviembre de 2026
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Bombardeo

Denuncian enfrentamientos armados y uso de drones en el estado Bolívar tras bombardeo del régimen venezolano al ELN en Apure

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
NTN24 confirmó que el bombardeo realizado el pasado 30 de octubre en Buenavista del Meta, estado Apure, dejó un saldo de 19 terroristas del ELN muertos.

La ONG venezolana Fundarredes denunció nuevos enfrentamientos armados y el uso de drones con explosivos en el estado Bolívar, hechos que ocurren tras un bombardeo del ejército venezolano contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona fronteriza de Apure.

Los incidentes registrados en los sectores 10 de Cerro y El Oval obligaron a evacuar de emergencia a trabajadores mineros y a suspender las operaciones en el área.

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NTN24 confirmó que el bombardeo realizado el pasado 30 de octubre en Buenavista del Meta, estado Apure, dejó un saldo de 19 terroristas del ELN muertos.

La operación militar tuvo lugar en territorio fronterizo con Colombia, específicamente en una zona conectada con Puerto Carreño, en el departamento colombiano de Vichada.

Imágenes obtenidas por el canal de noticias muestran los cuerpos de los abatidos, aunque el Ministerio de Defensa venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, no ha emitido comunicado oficial sobre la operación.

"Esta situación corrobora lo que por años nuestra organización ha documentado y denunciado a nivel local, nacional e internacional, que es la presencia de grupos armados irregulares de origen colombiano en territorio venezolano", señaló Javier Tarazona, director de Fundarredes, quien elaboró un mapa que ubica geográficamente el lugar del operativo.

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La organización exige al régimen transparencia sobre la presencia de estos grupos y garantías de seguridad para proteger a las comunidades indígenas y trabajadores de la zona.

Juan Francisco García, coordinador de Fundarredes en Apure, denunció en entrevista con NTN24 la complicidad del régimen con grupos terroristas colombianos. "Nosotros hemos denunciado históricamente en Apure y en Venezuela que el Ejército de Liberación Nacional ha sostenido un clima de alianza con el ejército venezolano y con el Estado venezolano aproximadamente en el año 2021", afirmó García.

El coordinador reveló que desde hace más de un mes habían documentado sobrevuelos militares con aviones K-8 que partían de la base aérea de Barquisimeto, estado Lara. García atribuyó la ofensiva a dos factores: la presión del Departamento de Estado estadounidense tras los eventos post-electorales del 3 de enero, y el cambio de políticas del presidente colombiano Abelardo de la Espriella contra el narcotráfico. "Ya no se permite que en vista de un ataque en Colombia se replieguen al territorio venezolano", explicó.

Fuentes de la zona confirmaron que varios helicópteros de las Fuerzas Armadas venezolanas sobrevolaron el lugar del operativo. Además, recordaron que en 2021, tras enfrentamientos entre el ejército venezolano y las FARC en Apure, las fuerzas militares habrían cooperado con el ELN para expulsar a ese grupo terrorista. El Frente Domingo Laín, comandado por alias Pablito, mantiene la mayor presencia en el estado.

Fundarredes advirtió sobre posibles represalias en la frontera y señaló que varios integrantes del ELN huyeron hacia Colombia tras el bombardeo. Tarazona denunció que "hoy en la frontera venezolana no tenemos presencia de una política en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de salud. Sencillamente impera el caos. Es un territorio de nadie".

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