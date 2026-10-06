Así es el nuevo astillero que empresa de defensa construirá para el Gobierno de EE. UU.: "la guerra del futuro"

El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo astillero de submarinos por parte de una empresa de defensa cuyo cofundador dirige un nuevo estudio de guerra del Pentágono junto con Elon Musk.

La empresa de tecnología de defensa Anduril y el gobierno estadounidense invertirán conjuntamente 6.600 millones de dólares en la planta de Baltimore, Maryland.

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Allí se fabricarán componentes críticos para los submarinos nucleares de la clase Virginia, según informó la Casa Blanca.

Días antes, Palmer Luckey, cofundador de Anduril, de 34 años, fuera presentado como líder del Proyecto Meridian, un nuevo estudio del Pentágono sobre el futuro de la guerra junto con el magnate de SpaceX y Tesla, Elon Musk.

"La inversión de 6.600 millones de dólares anunciada hoy representa el compromiso del presidente de restaurar el dominio marítimo estadounidense mediante la construcción de nuevos buques en comunidades como Baltimore", declaró a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

En medio de la guerra con Irán, que sigue sin un horizonte claro, la administración Trump está intentando acelerar la producción de submarinos y otros buques.

Anduril, además, invertirá 3.700 millones de dólares en la planta, que fabricará componentes como tubos lanzatorpedos y, con el tiempo, partes más grandes del casco del submarino.

La empresa es más conocida por fabricar tecnología autónoma, incluidos los "naves fantasma" no tripuladas.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció la semana pasada que Luckey, famoso por usar camisas hawaianas en el trabajo, trabajaría con Musk, quien regresa al gobierno después de haber sido director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de la reducción de costos, en 2025.

Hegseth afirmó que sería "un esfuerzo liderado por las mentes más brillantes de Estados Unidos para estudiar el futuro de la guerra".

Este martes, el jefe del Departamento de Guerra, compartió un video de la empresa Anduril junto a la frase: "El arsenal de la libertad".