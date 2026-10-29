NTN24
Jueves, 29 de octubre de 2026
Jueves, 29 de octubre de 2026
Museo Nacional

Juez de Bogotá ordena al Museo Nacional restituir en 48 horas las 63 obras de arte retiradas por orden del Gobierno colombiano

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrada al Museo Nacional-Foto EFE
Entrada al Museo Nacional-Foto EFE
La resolución judicial otorgó un plazo perentorio de 48 horas al Ministerio de las Culturas para reinstalar las piezas históricas descolgadas durante la contraofensiva cultural del Gobierno.

Un juez de Bogotá ordenó este miércoles al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional de Colombia restituir en un plazo máximo de 48 horas las 63 piezas de arte y objetos históricos que fueron retiradas de sus salas el pasado 15 de octubre.

La decisión fue emitida por el juez 24 de Familia de la capital, César Enrique Osorio Ortiz, al resolver la acción de tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra. El fallo dispone la reinstalación inmediata de la totalidad de los elementos en los espacios donde se encontraban exhibidos y exige a ambas entidades estatales abstenerse de remover obras futuras bajo pretextos vinculados con su contenido ideológico o político.

o

La controversia se originó tras la directriz del Gobierno de retirar de la muestra pública diversas piezas asociadas a reivindicaciones de movimientos feministas, colectivos LGBTI, memorias de la violencia política y el acuerdo de paz de 2016, una medida enmarcada institucionalmente en la denominada “contrarrevolución cultural”.

Entre las piezas afectadas por la medida figuraban símbolos como una bandera del orgullo de activistas sociales, afiches alusivos a campañas políticas históricas y el emblemático bolígrafo utilizado para la firma de los acuerdos de paz.

Mientras sectores de la oposición y defensores de derechos humanos celebraron la decisión judicial como un triunfo para la pluralidad de la memoria histórica, la ministra de Cultura, Paola Holguín, había defendido previamente el retiro de los objetos con el argumento de que los espacios públicos estatales deben preservar la neutralidad institucional frente al debate político.

o

La protección de la pluralidad cultural y el respeto a la memoria histórica en los recintos públicos deben desarrollarse en consonancia con el marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigente.

Temas relacionados:

Museo Nacional

Bogotá

Juez

Obras de arte

Gobierno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Victoria’s Secret Fashion Show 2026 | Foto AFP
Victoria's Secret Fashion Show

Colombia a la conquista de la pasarela de Victoria’s Secret 2026: ella es la modelo que desfilará en Los Ángeles

ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu condena el atentado contra el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, que dejó muertos y cientos de heridos: esto se sabe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Victoria’s Secret Fashion Show 2026 | Foto AFP
Victoria's Secret Fashion Show

Colombia a la conquista de la pasarela de Victoria’s Secret 2026: ella es la modelo que desfilará en Los Ángeles

México y Estados Unidos relaciones bilaterales-Foto ilustraciones Canva
México

Elecciones de medio mandato en EE. UU.: El impacto que amenaza la relación bilateral con México

Pedro Sánchez - Foto: EFE
España

"Sánchez está inhabilitado para seguir gobernando España": José Matarí sobre convocatoria de elecciones

ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

Ilustración de Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Estados Unidos

Juez rechazó petición de casa por cárcel a Cilia Flores en audiencia en Estados Unidos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu condena el atentado contra el aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, que dejó muertos y cientos de heridos: esto se sabe

Cilia Flores y Nicolás Maduro | Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Primicia: esta es la denuncia clave que sería tenida en cuenta en caso contra Maduro y Cilia en EEUU

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023