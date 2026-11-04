‘ALIX’, película colombiana que se inspira en la fantasía de ‘Alicia en el país de las maravillas’, llega a las salas de cine en noviembre

¿Qué pasa cuando la imaginación se convierte en la única forma de sobrevivir? Esa es una de las preguntas que plantea ALIX, la película de la cineasta colombiana Ana María Hermida, que llegará a las salas de cine del país el próximo 12 de noviembre. La producción entrelaza realidad y fantasía para explorar las heridas del conflicto armado, el reclutamiento infantil y la capacidad de soñar frente a la adversidad.

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Uno de los elementos más llamativos de la película es su conexión con ‘Alicia en el país de las maravillas’, la reconocida obra de Lewis Carroll. Al igual que en el relato literario, la protagonista se adentra en un universo donde lo cotidiano se transforma y la imaginación abre la puerta a escenarios extraordinarios. Sin embargo, en esta historia, ese mundo fantástico funciona como una forma de representar cómo una niña intenta escapar y comprender la dolorosa realidad que la rodea.

La historia sigue a Alix, una niña de 12 años interpretada por Cristal Aparicio, cuya infancia está marcada por la violencia. Tras la muerte de su padre y en medio de un entorno familiar complicado, encuentra en su imaginación un refugio frente a las circunstancias que enfrenta.

Su vida cambia cuando conoce a Conejo, interpretado por Roberto Urbina, un hombre que le promete la posibilidad de encontrar la familia que tanto desea. No obstante, detrás de esa aparente oportunidad se esconde una situación mucho más oscura: el reclutamiento de niñas para un grupo armado, que termina poniendo en riesgo la libertad y la infancia de la protagonista.

A través de esta historia, Ana María Hermida busca mostrar el conflicto armado colombiano desde una perspectiva diferente, alejándose de los relatos tradicionales de la guerra para acercarse a las experiencias de quienes sufren sus consecuencias desde la infancia.

La fantasía, en ese sentido, no aparece simplemente como un recurso visual, sino como una parte fundamental de la narración. La película construye un universo en el que los elementos fantásticos y las referencias a la tradición colombiana se mezclan con escenarios de violencia, mostrando el contraste entre el mundo que Alix imagina y la realidad que debe enfrentar.

El elenco está integrado por Cristal Aparicio, Roberto Urbina, Natalia Reyes, Carolina Guerra y el actor español Carlos Bardem, quienes dan vida a los personajes que acompañan a la protagonista en esta historia.

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La producción fue rodada en Colombia, con inversión de Catalyst Studios, de Estados Unidos, y participación de talento nacional. Entre sus principales escenarios se encuentran la Reserva Natural Río Claro, en Antioquia, y Barú, en Bolívar.

ALIX también ha tenido un recorrido por festivales internacionales y obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección de Drama en el London Frames International Film Festival.

Ahora, tras su recorrido internacional, la película llegará a los cines colombianos el próximo 12 de noviembre con una propuesta que utiliza la fantasía para acercarse a una realidad dolorosa del país. Una historia en la que, como ocurre con Alicia, cruzar hacia otro mundo puede convertirse en la única manera de enfrentar aquello que parece imposible de comprender.