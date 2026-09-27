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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Vuelo

Avión que despegó de Barcelona con destino a Boston aterrizó de emergencia en Portugal tras humo en la cabina

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión de Delta Airlines - Foto: EFE
Avión de Delta Airlines - Foto: EFE
Varios pasajeros recibieron asistencia médica tras la emergencia.

Un avión de la compañía Delta Air Lines realizó un aterrizaje de emergencia el domingo en el aeropuerto de Oporto, en el norte de Portugal, después de que se detectara humo en la cabina, y 14 pasajeros recibieron asistencia, informó protección civil.

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El avión había despegado de Barcelona, España, con destino a Boston, Estados Unidos, y transportaba a 296 pasajeros, según la prensa local.

Entre los 14 pasajeros que recibieron asistencia en Oporto, cuatro son considerados "heridos leves" tras haber inhalado humo y fueron hospitalizados, indicó a la AFP un portavoz de protección civil.

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La causa del incidente se desconoce de momento, según los servicios de rescate.

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