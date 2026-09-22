NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
LaLiga

Duro rifirrafe entre el presidente de LaLiga de España y el Real Madrid por el arbitraje en el clásico ante Atlético de Madrid

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Real Madrid ante Atlético de Madrid en LaLiga - Foto: EFE
Real Madrid ante Atlético de Madrid en LaLiga - Foto: EFE
El presidente de LaLiga respondió a los ataques del conjunto merengue al arbitraje luego de la derrota 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid.

El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, criticó este martes los ataques del Real Madrid al arbitraje en el derbi contra el Atlético, recordando que "un error arbitral" no supone una conspiración, lo que provocó la airada respuesta del club blanco.

En un mensaje en X, Tebas escribió que "un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirlo durante años la convierte en verdad".

El presidente de LaLiga respondió así a los ataques del conjunto merengue al arbitraje luego de la derrota 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la séptima fecha del campeonato el domingo.

o

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, consideró que la clave del encuentro fue que el árbitro no expulsara a Cristian Romero y a Lee Kang-in por sendas entradas sobre Jude Bellingham y Fede Valverde.

El Comité Técnico de Árbitros reconoció este martes "un error claro y manifiesto" sobre una de las faltas a las que se refirió Mourinho, la entrada del jugador del Atlético Lee Kang-in, añadiendo que el VAR tenía que haber intervenido.

"Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia", añadió el presidente de LaLiga, en un nuevo episodio del desencuentro que protagonizan desde hace tiempo Tebas y el Real Madrid.

"Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada", aseguró.

o

"Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", insistió Tebas.

Estas críticas provocaron la respuesta del equipo blanco: "Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace".

"Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable", añadió el Real Madrid en un comunicado.

Tebas "reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable", afirmó la entidad madridista.

El máximo responsable de LaLiga censuró la actitud del club madrileño.

"Estamos en septiembre y ya dan LaLiga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", dijo.

"El Real Madrid es importantísimo para LaLiga, pero afirmar que 'LaLiga no vale nada' sin él retrata el desprecio hacia los demás clubes, sus aficionados y su historia. La competición no es propiedad de nadie", concluyó.

El Real Madrid consideró que Tebas "continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo" antes de reclamar un cambio a la cabeza del campeonato español.

"A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad", cerró el conjunto merengue.

Temas relacionados:

LaLiga

España

Fútbol español

Real Madrid

Atlético de Madrid

Árbitros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Deportes

Ver más
Real Madrid y Lionel Messi - Fotos: EFE
Lionel Messi

Figuras destacadas del Real Madrid se pronunciaron sobre la renuncia de Messi a la Selección Argentina

Gustavo Puerta | Foto: EFE
Selección Colombia

Periodista revela que Gustavo Puerta cambiaría de equipo y disputaría la Europa League

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Rafael Dudamel

"Es una vergüenza lo que ha hecho": el venezolano Rafael Dudamel apuntó contra entrenador rival tras desmanes en el fútbol colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Andy Dunier García-Foto: NTN24/Canva
Protestas Cuba

Celular como herramienta de denuncia: habla activista cubano que fue detenido por documentar protestas

Entrega de ayuda humanitaria de EEUU a Venezuela - Foto tomada de X @usembassyve
Venezuela

"Lo único que me quedó libre fue esta mano": sobrevivió seis horas bajo los escombros y ahora ayuda desde Miami a víctimas de los terremotos en Venezuela

Fidel y Raúl Castro - Foto AFP
Régimen Castrista

Exoficial de los Castro habla de la barbarie de Fidel y Raúl en Cuba: "Mataban indiscriminadamente"

Embajada de Estados Unidos en Colombia - EFE
Estados Unidos

"Si bien tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, no tiene derecho a ingresar a EE. UU.": subsecretario de Estado explica revocación de visa a colombiana Viviana Marín

Karol G | Foto: EFE
Karol G

El video de Karol G “farmeando aura” al saber que tiene una de sus canciones de número 1 en el Top Global de Spotify

Funcionario policial trabaja en el levantamiento de un cuerpo en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Caracas

Mujer perdió la vida tras caer desde un piso elevado del Centro Comercial El Recreo, en Caracas

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023