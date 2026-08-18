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Martes, 18 de agosto de 2026
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Narcotráfico

Colombia golpea al narcotráfico en el Caribe: la Armada Nacional incautó más de 1.400 kilos de cocaína

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia golpea al narcotráfico en el Caribe - Canva y redes
Colombia golpea al narcotráfico en el Caribe - Canva y redes
Las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast y capturaron a tres personas.

La Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación tipo Go-Fast que transportaba 1.426 kilos de cocaína en aguas del Caribe colombiano. De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de Colombia, durante la operación fueron capturadas tres personas y se incautaron equipos de comunicación y navegación satelital utilizados para el tráfico de drogas.

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Cabe resaltar que este resultado representa un nuevo golpe a las rutas marítimas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes para sacar cocaína de Colombia hacia los mercados internacionales y se produce 11 días después de que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella comenzara con un cambio de rumbo en la política de seguridad del país.

De la Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con la promesa de emprender una ofensiva directa contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. Su gobierno ha anunciado el cierre de los diálogos con estructuras criminales y una estrategia basada en recuperar el control territorial y fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública.

Asimismo, esto también tiene una dimensión internacional. Colombia ingresó formalmente al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por Estados Unidos para coordinar esfuerzos contra los carteles y las organizaciones criminales transnacionales. De esta manera, Colombia se convirtió en el miembro número 19 de la iniciativa.

Cabe recordar que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el 12 de agosto que el gobierno colombiano había solicitado cooperación de Estados Unidos para desarrollar operaciones militares conjuntas contra el narcoterrorismo. Washington también anunció la intención de destinar 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para apoyar al nuevo gobierno colombiano, sujeta a la participación del Congreso estadounidense.

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Esta etapa de cooperación llega en momentos particularmente complejos para Colombia, ya que las estructuras armadas ilegales mantienen presencia en zonas estratégicas como el Catatumbo, la frontera con Venezuela y corredores del Pacífico, mientras grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo continúan vinculados a economías ilícitas y disputas territoriales.

El Caribe colombiano continúa siendo un corredor estratégico para estas redes. Estudios regionales sobre las rutas del narcotráfico han documentado conexiones entre los corredores colombianos, Venezuela, Centroamérica y otros mercados internacionales, lo que convierte el control marítimo y la cooperación de inteligencia en elementos centrales de la lucha contra el crimen transnacional.

Finalmente, las autoridades colombianas presentan la incautación de los 1.426 kilos de cocaína como parte de la ofensiva nacional contra las rutas, las finanzas y las capacidades logísticas del narcotráfico. Asimismo, la operación en el Caribe es uno de los primeros resultados visibles de una etapa que apenas comienza.

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