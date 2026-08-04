La humildad de Messi en un video sorprende al mundo: lo captaron en la calle manejando su propio vehículo y sin escoltas

El argentino Lionel Messi se incorporó al Inter de Miami el pasado 29 de julio y llegó a la sede deportiva del club en Fort Lauderdale para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico de cara al tramo decisivo de la temporada.

Messi no trabajaba junto al plantel del Inter de Miami desde el pasado mes de mayo, cuando la Major League Soccer (MLS) pausó su calendario regular por la cita orbital de selecciones.

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​El esperado regreso de la 'Pulga' ocurrió días después de la ajustada derrota de Argentina en la final del torneo ecuménico ante España (1-0).

Ahora, de vuelta en su nueva casa, en Miami, Messi retomó sus labores de familia en medio de la tranquilidad que ha experimentado desde su llegada al club de Florida.

Reflejo de esto son los esporádicos encuentros con algunos fanáticos del fútbol que han avistado al astro argentino en las calles de Florida sin escoltas y sin los focos que captaba en Europa o en su natal Argentina.

Justamente uno de esos encuentros ocurrió hace algunas horas y fue captado en cámara por un fanático portugués que no pudo esconder su fascinación al encontrar al '10' en un aparcamiento público, sin seguridad y manejando su propio vehículo.

"Eh, Messi, ¿todo bien, hermano?", dijo el hombre que lo grabó.

El argentino, sin decir ninguna palabra, le levantó el pulgar y se subió a su camioneta acompañado de dos menores.

"Por esto Lionel Messi eligió Miami. Porque nadie lo conoce. Puede llevar su vida como una persona normal, e ir a una tienda con sus hijos", comentó un internauta en redes sociales.

Esta es la camioneta que maneja Messi en Miami:

Categoría: SUV de lujo full-size, uno de los buques insignia de Cadillac (General Motors) en el segmento premium.

Motor y desempeño:

El vehículo que se le vio manejar (usualmente conducido por Antonela Roccuzzo) equipa un motor V8 de 6.2 litros que entrega 426 CV de potencia y 623 Nm de torque. Cuenta con tracción total 4x4 y caja automática de ocho velocidades. El DeberEl Deber

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Dimensiones:

Es un vehículo imponente: mide 5,18 metros de largo, lo que lo posiciona entre los SUV más grandes del mercado, solo superado por la versión extendida Escalade ESV, que llega a 5,7 metros. El DeberLA NACION

Tecnología e interior:

Sistema de conducción asistida "Super Cruise", que permite manejo semiautónomo en autopistas señalizadas. El Deber

Pantalla OLED curva de 38 pulgadas, uno de los elementos más destacados del habitáculo, que domina el tablero con información de manejo, navegación y entretenimiento. Aire de Santa Fe

Interior con materiales premium (cuero, maderas, detalles metálicos) típicos del segmento de lujo estadounidense.

Capacidad para 7-8 pasajeros distribuidos en tres filas.