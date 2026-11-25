La Policía Metropolitana de Cartagena desplegó un cerco operativo en torno a un almacén de la cadena Éxito situado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector comercial de La Castellana, donde varios hombres armados mantuvieron retenidas a diversas personas en el interior del establecimiento desde horas de la mañana del martes.

El episodio comenzó cerca de las 8:00 a.m., cuando el lugar ya contaba con presencia de compradores y trabajadores; de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, los sujetos ingresaron al establecimiento con la intención de cometer un hurto, pero ante la rápida reacción de los uniformados se refugiaron dentro del almacén.

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La Policía desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores del comercio, ubicó varias patrullas en distintos puntos alrededor del edificio, acordonó el área cercana al establecimiento y apoyó las labores con el sobrevuelo de un helicóptero para controlar la situación dentro y fuera del recinto.

Así fue el rescate de los rehenes

Tras más de 20 horas de tensión, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia logró el rescate exitoso de 19 personas que permanecían secuestradas en el almacén Éxito de Contadora, en Cartagena, intervención que culminó en la madrugada del 25 de noviembre con un saldo de un delincuente abatido, varios capturados y todos los rehenes liberados con vida.

Durante el transcurso del día, los secuestradores liberaron de forma gradual a varios retenidos y, para las 4:00 p.m. del martes, nueve personas habían recobrado su libertad entre ellas seis mujeres adultas mayores, incluida una de 75 años, y un niño, mientras las autoridades suministraron alimentos y medicamentos a quienes permanecían cautivos, entre ellos una trabajadora con hipotiroidismo y un hombre de 77 años.

Al vencerse el ultimátum presidencial a las 12:30 a.m., los comandos especiales iniciaron el operativo de rescate en medio de detonaciones de bombas aturdidoras y el aterrizaje de un helicóptero de la Policía sobre el techo del centro comercial, tras lo cual las autoridades lograron ingresar al establecimiento a la 1:38 a.m.

El presidente Abelardo de la Espriella calificó la intervención como “una operación impecable y exitosa” y afirmó: “Siempre vamos a estar aquí para defender a nuestra gente”, luego de trasladarse en persona a Cartagena para liderar el operativo desde el terreno y fijar un ultimátum hasta la medianoche para la entrega de los secuestradores.

El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, coordinó las acciones desde el Puesto de Mando Unificado instalado en el barrio La Castellana, donde las Fuerzas Especiales mantuvieron posiciones estratégicas mientras negociadores intentaban, cara a cara, convencer a los delincuentes de rendirse.

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“El ministro de Defensa agradeció y reconoció a todos los uniformados que participaron en esta operación, y destacó su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de los colombianos”, señaló el comunicado oficial.

La operación contundente permitió recuperar el control del establecimiento comercial y salvaguardar la vida de los ciudadanos que permanecían retenidos en su interior.